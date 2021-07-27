Vişne suyu nasıl yapılır? Evde vişne suyu yapımı için kolay tarifi
Vişne suyu, sıcak yaz günlerinde ferahlatan harika bir alternatif. Bu nefis meyve suyunu, hazır almak yerine evinizde de kolayca yapabilirsiniz. Peki vişne suyu nasıl yapılır? İşte vişne suyu tarifi...
Vişne, yazın en sevilen meyvelerinden biri. Ayrıca sağlık için de faydalı. Buz gibi vişne suyu da yaz aylarında serinleten nefis bir seçenek. Üstelik evde vişne suyu yapımı da çok kolay. Eğer denemek isterseniz, tarifi ve malzeme listesi hemen aşağıda.
MALZEMELER:
500 gram vişne
1,5 litre su
1 su bardağı toz şeker
Yarım limonun suyu
NASIL YAPILIR?
Vişnelerin sap kısımlarını ayırıp güzelce yıkayın.
Daha sonra çekirdekleri çıkarıp tencereye alın.
Üzerine suyu ilave edip kaynatın.
Vişne suyu kaynamaya başlayınca şeker ve limon suyunu ilave edin.
Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve oda sıcaklığında soğuması için bekletin.
Daha sonra suyunu süzüp buzdolabında soğutun.
Afiyet olsun...