MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Tarifleri Haberleri Çorba Tarifleri Haberleri Vicdan çorbası tarifi
GeriÇorba Tarifleri Vicdan çorbası tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Çorba Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 23.03.2020 - 17:07,Son Güncelleme:/

Vicdan çorbası tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vicdan çorbası tarifi
Abone Olgoogle-news

Vicdan çorbası, yemeği fazla kaçırıp diyeti bozduğunuz günlerin ertesinde yardımınıza koşacak, adı üzerinde vicdanınızı temizlemenizi sağlayacak bir çorba. Diyetisyen Dilara Koçak’a ait vicdan çorbası tarifinin düzenli tüketildiğinde kilo verdiği de belirtiliyor deneyenler tarafından. Siz de bu çorbayı denemek isterseniz tarifi aşağıda. Unutmadan söyleyelim, vicdan temizleme gününde hem öğlen hem de akşam bu çorbayı tüketmeniz gerekiyor.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 2 adet kabak
  • 2 adet kuru soğan
  • 2 adet domates
  • 2 yemek kaşığı bulgur
  • 2-3 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • 1 demet nane
  • 1 demet maydanoz
  • 1 demet dereotu
  • Kuru nane
  • Kimyon
  • Karabiber
  • Kimyon

Vicdan çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Kabak, soğan ve domatesleri küp küp doğrayın.

Sarımsakları soyup hafifçe ezin.

Yeşillikleri de iri iri doğrayın.

Zeytinyağını tencereye alıp tüm malzemeyi hafifçe soteleyin.

Bulguru da ilave edin.

Üzerine 2-3 su bardağı su ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Blender’dan geçirerek ya da taneli olarak tüketin. Afiyet olsun…

Birbirinden lezzetli 4 şifa çorbası tarifi!
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi