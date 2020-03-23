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Haber Giriş: 23.03.2020 - 17:07,
Vicdan çorbası tarifi
Vicdan çorbası, yemeği fazla kaçırıp diyeti bozduğunuz günlerin ertesinde yardımınıza koşacak, adı üzerinde vicdanınızı temizlemenizi sağlayacak bir çorba. Diyetisyen Dilara Koçak’a ait vicdan çorbası tarifinin düzenli tüketildiğinde kilo verdiği de belirtiliyor deneyenler tarafından. Siz de bu çorbayı denemek isterseniz tarifi aşağıda. Unutmadan söyleyelim, vicdan temizleme gününde hem öğlen hem de akşam bu çorbayı tüketmeniz gerekiyor.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 2 adet kabak
- 2 adet kuru soğan
- 2 adet domates
- 2 yemek kaşığı bulgur
- 2-3 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
- 1 demet nane
- 1 demet maydanoz
- 1 demet dereotu
- Kuru nane
- Kimyon
- Karabiber
- Kimyon
Vicdan çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Kabak, soğan ve domatesleri küp küp doğrayın.
Sarımsakları soyup hafifçe ezin.
Yeşillikleri de iri iri doğrayın.
Zeytinyağını tencereye alıp tüm malzemeyi hafifçe soteleyin.
Bulguru da ilave edin.
Üzerine 2-3 su bardağı su ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
Blender’dan geçirerek ya da taneli olarak tüketin. Afiyet olsun…