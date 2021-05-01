Vezir parmağı nasıl yapılır? Vezir parmağı tarifi

Vezir parmağı, en sevilen şerbetli tatlılardan biri. Ayrıca hamurunda da şeker kullanılmıyor. Çay saatlerinizde leziz bir şeyler sunmak isterseniz, vezir parmağını pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER:

1 adet yumurta

2 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

100 gram tereyağı

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı irmik

Şerbeti için:

2,5 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

NASIL YAPILIR?

İlk olarak şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu tencerede kaynatın. Daha sonra limon suyunu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın ve ılınması için kenara alın. Tatlınızın hamuru için oda sıcaklığındaki tereyağını, sıvı yağ, yumurta ve yoğurdu bir kaseye alın ve güzelce karıştırın. Daha sonra un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip yoğurun.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve parmağınızla şekil verip irmiğe bulayın. Ardından tatlılarınızı yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 25 dakika kadar pişirin. Fırından çıkarınca şerbetini üzerine gezdirin. Tatlınız bir süre dinlendikten sonra servis edebilirsiniz.