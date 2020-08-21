Vejetaryen nedir? Vegan nedir? İkisinin arasında ne fark var?

Öncelikle vegan ile başlayalım. Vegan beslenme hiçbir hayvansal gıdanın tüketilmediği bir beslenme modeli. Yani et, deniz ürünleri, yumurta, süt ve süt ürünleri hatta bal, vegan beslenenlerin yiyecekleri arasında yer almıyor. Veganlar bitkilerden elde edilen sebze, meyve, bakliyat, yemiş gibi ürünlerle besleniyor.

Vejetaryen beslenme ise kabaca söylemek gerekirse etsiz beslenme anlamına geliyor. Ancak biraz daha ayrıntıya girmek gerekirse lakto vejetaryenlik, ovo vejetaryenlik ve lakto-ovo vejetaryenlik kavramlarını da açıklamamız gerekiyor. Lakto vejetaryenler besin bazlı gıdaların yanı sıra sadece süt ve süt ürünlerini tüketirken, ovo vejetaryenler sadece yumurta ve türevlerini tüketiyor. Lakto-ovo vejetaryenler ise hem süt ürünlerini hem de yumurtayı tüketiyor.

Bir de pesketaryen diye bir kavram var. Vejetaryenlik altında değerlendirilen pesketaryenlikte balık ve deniz ürünleri de beslenmenin bir parçası olarak görülüyor.