MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüVatandaş düğün yemeklerine hasret kalmasın diye muhtar paket servis hizmeti başlattı
GeriYemek Kültürü Vatandaş düğün yemeklerine hasret kalmasın diye muhtar paket servis hizmeti başlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
İHA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 16:12 | Son Güncelleme:

Vatandaş düğün yemeklerine hasret kalmasın diye muhtar paket servis hizmeti başlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vatandaş düğün yemeklerine hasret kalmasın diye muhtar paket servis hizmeti başlattı
Abone Olgoogle-news

Isparta’da Halife Sultan Mahallesi Muhtarı Ümit İşlek, pandemi sürecinde vatandaşların kente özgü düğün yemeklerinden mahrum kalmaması için farklı bir hizmet başlattı. Isparta’nın meşhur kabune pilavı ve irmik helvasının da olduğu 4 çeşit düğün yemeğini haftada 3 gün sunan İşlek, karantinada olan vatandaşlara da hayırseverler aracılığıyla yemek ulaştırıyor.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bu sene düğünlerde eskiden olduğu gibi yemek servisleri gerçekleştirilemedi.

Isparta’da Halife Sultan Mahallesi Muhtarı Ümit İşlek, kentin düğün yemeklerinden mahrum kalmaması için farklı bir hizmet başlattı.

Kabune pilavı tarifi
Kabune pilavı tarifi

32 yıllık düğün aşçısı olan Ümit İşlek, kente özgü kabune pilavı ve irmik helvasının da olduğu 4 çeşit düğün yemeğini her hafta 3 gün vatandaşa sunuyor.

İşlek, korona virüsten dolayı karantinada olan vatandaşlara da hayırseverler aracılığıyla düğün yemeklerini ulaştırıyor.

Vatandaş düğün yemeklerine hasret kalmasın diye muhtar paket servis hizmeti başlattı


“Talep üzerine başladık”

Muhtar Ümit İşlek, pandemi sürecinde vatandaşların düğün yemeklerine bir özlemi oluştuğunu belirterek, kente özgü yemekleri sunmak istediklerini söyledi.

Düğün yemeklerine iyi bir talep olduğunu ifade eden İşlek, “Vatandaşlarımızdan ‘Ümit Usta ne zaman kabune, helva yapıyorsun’ şeklinde talepler vardı. Bu talebi değerlendirdik ve vatandaşlarımıza hizmet olarak yemek kültürümüzü sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Vatandaş düğün yemeklerine hasret kalmasın diye muhtar paket servis hizmeti başlattı


“Karantinada olanlara hayırseverler aracılığıyla servis yapıyoruz”

Isparta’daki düğünlerde yemek olarak çorba, kabune pilavı, etli kuru fasulye ve irmik helvası sunulduğunu kaydeden İşlek, "Bunlar bizim artık bir kültürümüz oldu. geliyorlar, hijyen kurallarına uygun olarak paketlediğimiz yemekleri teslime diyoruz. Cuma, cumartesi ve pazar günleri bu yemekleri sunuyoruz. Pandemi sürecinde evden çıkamayan vatandaşlarımıza hayırseverler aracılığıyla evlerine kadar servis yapıyoruz. Onlara da bu şekilde yardımcı oluyoruz" dedi.

İyi bir pilav yapmak istiyorsanız bu detaylara dikkat
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi