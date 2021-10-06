Üzüm nasıl kurutulur? Evde çekirdekli ve siyah üzümü fırında kurutma ipuçları

Vücut sağlığı adına da çok sayıda faydası bulunan üzüm, değişik yöntemler üzerinden kurutulabilmektedir. Bol sulu ve tatlı olması ile beraber sağlıklı yönleri ile evlerin vazgeçilmez Besin kaynakları içerisinde yer alıyor.

Üzüm Nasıl Kurutulur?

Kek ve kurabiye gibi tatlı ürünlerinde üzüm kullanılmak isteniyor ise kurutmak en önemli yöntemler içerisinde gelir. Aynı zamanda taze alınan üzümlerde yine farklı yöntemler eşliğinde kurutulabilir. Böylece en sevilen meyve çeşitleri arasında gelen üzüm kurutulmuş bir şekilde pek çok yerde kullanabilir ya da bireysel olarak tüketilebilir. Bu bağlamda üzümü kurutmak için 3 farklı yöntem ön plana çıkıyor.

- Güneşte kurutma yöntemi

- Fırında kurutma

- Dehidratör ile kurutma yöntemi

Her biri kendi içerisinde farklı aşamalar doğrultusunda üzümün sağlıklı bir şekilde kurutulmasına olanak vermektedir. Buradaki fark ise bazıları biraz daha uzun sürede üzümü kuruturken bazıları ise hızlı şekilde kurutma imkanı sağlamaktadır.

Evde Çekirdekli ve Siyah Üzümü Fırında Kurutma İpuçları

Özellikle fırında kurutma yöntemi günümüzde üzümler açısından daha fazla tercih ediliyor. Böylece daha hızlı ve daha kolay bir şekilde, istenilen kıvama üzerinden üzümler kurumuş hale gelebilmektedir. Bu bağlamda ele alınması gereken bazı unsurlar sırada bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

- Öncelikle fırın 100 santigrat derecede ısınmaya bırakılmalıdır.

- Ardından güzelce yıkanmış ve ayıklanmış olan üzümler tepsiye giderilmelidir.

- Daha sonra 15 dakika boyunca 100 santigrat derecede fırın bırakılmalı ve 60 santigrat dereceye indirilmelidir.

- Ardından tepsi fırına yerleştirilmelidir.

- Hava alması için ise mutlaka fırının kapağı biraz açık bırakılmalıdır.

- Bu şekilde 4 saat boyunca üzüm kurutulmalıdır.

- Ardından cam kavanozların içerisine üzümler yerleştirilmeli ve kapağı sıkıca kapatılmalıdır.

Görüldüğü şekilde bu yöntemi kullanmak suretiyle, çekirdekli ve siyah üzümleri rahatlıkla kurutmak mümkündür. Aslına bakılırsa sadece siyah üzümler değil aynı zamanda birçok farklı renkteki üzümleri de fırında bu yöntem eşliğinde kurutmak oldukça kolaydır.

Güneşte Üzüm Kurutma Yöntemi

Fırında kurutma yöntemi ile beraber aynı zamanda güneşte kurutma yöntemi bulunmaktadır. Özellikle çok kolay bir yöntem olması ile beraber herkesin ortak şekilde gerçekleştirebileceği bir kurutma fırsatıdır.

- Öncelikle üzümler saplarından ayrılmalıdır.

- Daha sonra bol su ile her biri dikkatli bir şekilde yıkanmalıdır.

- Birbirine değmeyecek şekilde üzümler tepsiye yerleştirilmelidir.

- İnce bir tülbent tepsinin üzerine yerleştirilmelidir.

- Ardından güneş gören bir yere tepsi bırakılmalıdır.

- Yapılacak bu yöntem sayesinde tülbent üzerinden herhangi bir dış etken tepsiye girmez.

- Yaklaşık olarak 3 gün boyunca üzümler tepsi içerisinde bu şekilde kalmalıdır.

- Tabii üzümlerin tamamen kuruması için arada bir çevirme unutulmamalıdır.

- Son olarak üzümler cam bir kavanoz içerisine yerleştirilebilir.

Yukarıdaki yöntemi kullanmak suretiyle bütün farklı renkteki ve özellikteki üzümleri kurutmak mümkündür.

Bütün Üzüm Çeşitleri Kurtulabilir mi?

Hangi renkte olursa olsun bütün farklı üzüm çeşitlerini kurutmak mümkün. Bu konuda değerlendirilecek olan 3 farklı yöntem ön plana çıkıyor. Özellikle fırında kurutma yöntemi çok daha kısa bir sürede gerçekleştiği için tercih edilen seçenekler arasında gelmektedir. Daha sonra güneşte kurutma yöntemi bulunur ve bu biraz daha uzun sürer. Son olarak ise doğal kurutma yöntemleri içerisinde dehidrasyon sistemi geliyor. Amaca uygun şekilde ve isteğe bağlı olarak herhangi bir yöntem kullanılabilir.