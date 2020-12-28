Uzmanından yılbaşı sofrası için lezzetli öneriler

Öğr. Gör. Birsel Erbaş, yılbaşı hazırlığı için tavsiyelerde bulunarak, “Bu sene yılbaşı gecesini pandemi nedeniyle evlerimizde geçireceğiz ve mutfaklarda titiz çalışmalar şimdiden başladı bile. Ailemizle birlikte mükemmel bir sofrada, özenli hazırlanan lezzetlerle birlikte keyifli vakit geçirmenin tadına varacağız. Yılbaşı sofrasında yemeklerin lezzeti kadar sofranın şık olması, göze hitap etmesi kısacası sunumu da çok önemlidir. Yılbaşı sofra dekorasyonunda şık ve sıcacık bir sunum için özellikle kırmızı renkli masa örtülerinden, renkli çiçeklerden ve mumlardan faydalanabiliriz” dedi.

Birsel Erbaş, bu özel gece için şu doyurucu menüyü paylaştı:

“Başlangıç olarak içimizi ısıtacak nefis bir çorbayla başlayıp, her sene olduğu gibi başrolde yer alan hindi dolmayla devam edebiliriz, hindi sevmeyenler için tavuk dolmada yapılabilir. Yılbaşı tarifleri deyince paylaşımlık olarak sunulan peynir tabağı, meyve tabağı, zeytinyağlıları, mezeleri ve aperatifleri unutmamak lazım. Çorba olarak mevsime uygun balkabağı çorbası tercih edip, paylaşımlık olarak zeytinyağlı dolmalar ve sarmalar, zeytinyağlı kereviz ve çok tercih edilen yoğurtlu mezeler ile yılbaşı sofralarınızı hareketlendirebilirsiniz. Yılbaşı menünüzde sunacağınız bol yeşillikli ve bademli, narlı salata ise özenle hazırladığınız yemeklere uyum sağlayacaktır. Gecenin ilerleyen saatlerinde ağzınızın tatlanması için nefis çikolatalı bir tatlıyla, tramisüyle veya meyve tatlısı sevenler için ayva tatlısı, kabak tatlısıyla devam edebilirsiniz.”

Erbaş, yılbaşı yemeği için henüz plan yapmayanlar için, sofraları şenlendirecek kestane pilavlı yılbaşı hindisi tarifini verdi.