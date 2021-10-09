Uskumru tarifi: Uskumru balığı en güzel nasıl yapılır?

Genelde seyyar balıkçılarda balık ekmek olarak karşımıza çıkan uskumru, evde de kolayca ve lezzetli bir biçimde pişirilebilir. Sizin için nefis bir fırında uskumru tarifi hazırladık. İşte fırında uskumrunun malzemeleri, besin değeri, kalorisi ve yapım aşamaları…

Uskumru Tarifi Malzemeleri

4 adet uskumru

1 adet kuru soğan

8 adet cherry domates

1 adet limon

2 diş sarımsak

2 dal biberiye

Sosu için:

1 adet limonun suyu

1 adet portakalın suyu

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım tatlı kaşığı sumak

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Uskumru Balığı Nasıl Yapılır?

Balıkları temizleyip yıkayın ve kurulayın.

Fırın kabına aralıklı olarak yerleştirin.

Kuru soğanı piyazlık doğrayın, limonu ince ince dilimleyin, sarımsakları soyun.

Soğan, sarımsak, limon, cherry domates ve biberiyeyi balıkların aralarına yayın.

Sos için olan malzemeleri sıkıştırıp fırındaki malzemenin üzerine gezdirin.

Üzerini pişirme kağıdıyla kapattığınız balıkları 200 derecede ısıttığınız fırına verin.

20-25 dakika kadar pişirdiğiniz balıkların üzerinde pişirme kağıdını alıp bir 10-15 dakika daha pişirin.

Sıcak servis edin. Afiyet olsun…

Uskumru Balığı Besin Değeri

Uskumru balığı Omega 3 açısından zengindir bilgisi olsa da uskumru sadece Omega 3 açısından değil; A vitamini, C vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini, kalsiyum, demir ve magnezyum açısından da zengindir.

Ayrıca protein anlamında da oldukça zengin olan 100 gram uskumruda yaklaşık 24 gram protein bulunur.

Uskumru Balığı Kaç Kalori?

Besin değeri bakımından bu denli zengin uskumru kalori açısından değerlendirildiğinde 100 gram uskumrunun 261 kalori olduğu görülür.