Uşak Yemekleri - Uşak'ta Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Uşak Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Efeler diyarı olarak bilinen Ege bölgesinin, eski uygarlıkları bünyesinde barındırmış Uşak ilinde Teke kültüründen de etkilenmiştir. Birçok uygarlığın uğrak noktası olan bu şehir birçok güzelliği ile de insanları cezbetmektedir. Şimdi bu ilimizin mutfağına lezzetli bir yolculuk yapalım.

Uşak’ta Ne Yenir ve Neyi Meşhur? Uşak Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Uşak ilinin yerel mutfağında sık tercih edilen pek çok yemek çeşidi bulunmaktadır. Bu yemeklerin sevilmesinin belki de en büyük nedeni teke kültüründe var olan doğal otların, zeytinyağlarının ve mis gibi havasının oldukça etkili olduğu söylenebilir. En çok tercih edilen ilk sekiz yemeğin listesi şu şekildedir.

Keşkek

Tarhana Çorbası

Ciğer Sarma

Döndürme Böreği

Demir Tatlısı

Cendere Tatlısı

Alacatene

Et Basma

Keşkek

Ülkemizde en çok İç Anadolu bölgesinde ünlü olan Keşkek yemeği Uşak ilinin de vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesidir. Dövülmüş buğday dana eti veya tavuk eti ile birleştirilmiş bir yemektir. Yüksek proteinli bu yemek yapımı oldukça zaman ve zahmet almasına rağmen lezzeti sayesinde özel günlerde en çok tercih edilen yemektir.

Tarhana Çorbası

Ülkenin hemen her bölgesinde ve her sofrasında kendine özgü tarif ve tadıyla yer bulan tarhana çorbası, Uşak usulü ile oldukça farklı bir tadı vardır. Zira bu tat Uşak yöresinde dağlık ve yüksek alanlarda yetişen bitkilerin lezzetiyle doğrudan alakalıdır. Yirmi gün kadar bekletilen tarhana, kırımızı ve yeşil biber, un, yoğurt, süt birleşiminden oluşmaktadır. Kış aylarının en belirgin çorbasıdır. Tercihe göre içerisine nohut veya fasulye de eklenebilir. Yapımı zahmetli olsa da tercihi kaçınılmaz bir lezzettir.

Ciğer Sarma

Ciğer sarma adından da anlaşılacağı üzere, sakatat severler için tercih edilesi bir yemektir. Uşak usulünde pirinçli kuş üzümlü iç harcın kuzu ciğerle sarılarak pişirilmesiyle elde edilir. Ciğer severler için bu lezzet bombası farklı bir tarif arayanların tercihi olabilir.

Döndürme Böreği

Bu börek ismini piştikten sonra alt tarafının üst tarafında getirilip tekrar pişirilmesinden almaktadır. El açması yufkanın içerisine tercihe göre ıspanak, patates, peynir eklenmesiyle oluşturulur. Özellikle sabah kahvaltılarında ve çay saatlerinde ara sıcak yiyecek olarak tercih edilmektedir. Oldukça doyurucu olan bu yemek odun sobasında pişirilerek ayrı bir lezzete de kavuşturulabilir.

Demir Tatlısı

Bir çeşit hamur ve şerbetli tatlı olan demir tatlısı ismini ona şekil veren demir kalıbından almaktadır. Yoğrulan hamur demir bir kalıpla şekillendirilir, daha sonra kızgın yağda kızartılarak üzerine şerbet dökülür. Dinlendirilir ve servis edilir.

Cendere Tatlısı

Şekil olarak baklavaya benzeyen bu tatlı şerbetli bir tatlı türüdür. Sırrını el açması ince yufkadan almaktadır. İnce açılmış yufkanın içerisine ceviz koyulur ve rulo haline getirilerek büzülür. Üzeri kızarıncaya kadar fırınlanır ve daha sonra üzerine şerbet dökülerek dinlenmeye bırakılır. Şerbeti tamamen çektikten sonra servis edilir.

Alacatene

Uşak akşamlarında hemen hemen her sofrada tüketilen yemeklerden birisidir. Malzeme bakımından ekonomik, yapımı açısından pratik, lezzeti olarak da vazgeçilmez bir yemektir. Bol protein deposu yeşil mercimek kavrulmuş soğanla harmanlanır daha sonra bulgur ve su ile birleştirilerek pişirilmeye bırakılır. Ocaktan alınan yemek hafif ılıdıktan sonra servis edilir.

Et Basma

Uşağın ender lezzetlerinden biri olan et basmanın püf noktası taze dana etinden kaynaklanır. Kent halkının sıklıkla pişirdiği bu yemeği restoranlarda da bulabilirsiniz. İçerisinde soğan, kıyma, biber, sarımsak, salça, domates ve baharatlar bulunmaktadır. Hazırlanan bu harç güveç tepsi içerisine basılır, üzerine isteğe göre domates, biber veya patates dilimlenebilir, daha sonra fırında pişirilerek servis edilir.