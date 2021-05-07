Uşak Yemekleri - Uşak'ta Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Uşak Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi
Uşak ili ülkemizin Ege bölgesinde bulunmasına karşın, İç Anadolu bölgesine de yakın olan bir ilimiz olduğu için gerek coğrafi, gerek kültürel, gerekse yöresel mutfağı bakımından çeşitlilikleri bulunan bir ilimizdir. Batı ve Orta Anadolu’yu birbirine bağlayan bir konumda olması bu ilimizi daha çok uğrak noktası haline getirmiştir. Tarihte Hititler, Frigler, Lidya İmparatorluğu gibi medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu ev sahipliği beraberinde Türk mutfağına birbirinden farklı lezzetler katmıştır. Uşak mutfağını merak edenler için Uşak yemekleri nelerdir? Uşak’ta ne yenir ve neyi meşhur? Uşak mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi nelerdir? Gibi sorular akla gelebilir. İşte, merak edilen tüm detaylar.
Efeler diyarı olarak bilinen Ege bölgesinin, eski uygarlıkları bünyesinde barındırmış Uşak ilinde Teke kültüründen de etkilenmiştir. Birçok uygarlığın uğrak noktası olan bu şehir birçok güzelliği ile de insanları cezbetmektedir. Şimdi bu ilimizin mutfağına lezzetli bir yolculuk yapalım.
Uşak’ta Ne Yenir ve Neyi Meşhur? Uşak Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi
Uşak ilinin yerel mutfağında sık tercih edilen pek çok yemek çeşidi bulunmaktadır. Bu yemeklerin sevilmesinin belki de en büyük nedeni teke kültüründe var olan doğal otların, zeytinyağlarının ve mis gibi havasının oldukça etkili olduğu söylenebilir. En çok tercih edilen ilk sekiz yemeğin listesi şu şekildedir.
Keşkek
Tarhana Çorbası
Ciğer Sarma
Döndürme Böreği
Demir Tatlısı
Cendere Tatlısı
Alacatene
Et Basma
Keşkek
Ülkemizde en çok İç Anadolu bölgesinde ünlü olan Keşkek yemeği Uşak ilinin de vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesidir. Dövülmüş buğday dana eti veya tavuk eti ile birleştirilmiş bir yemektir. Yüksek proteinli bu yemek yapımı oldukça zaman ve zahmet almasına rağmen lezzeti sayesinde özel günlerde en çok tercih edilen yemektir.
Tarhana Çorbası
Ülkenin hemen her bölgesinde ve her sofrasında kendine özgü tarif ve tadıyla yer bulan tarhana çorbası, Uşak usulü ile oldukça farklı bir tadı vardır. Zira bu tat Uşak yöresinde dağlık ve yüksek alanlarda yetişen bitkilerin lezzetiyle doğrudan alakalıdır. Yirmi gün kadar bekletilen tarhana, kırımızı ve yeşil biber, un, yoğurt, süt birleşiminden oluşmaktadır. Kış aylarının en belirgin çorbasıdır. Tercihe göre içerisine nohut veya fasulye de eklenebilir. Yapımı zahmetli olsa da tercihi kaçınılmaz bir lezzettir.
Ciğer Sarma
Ciğer sarma adından da anlaşılacağı üzere, sakatat severler için tercih edilesi bir yemektir. Uşak usulünde pirinçli kuş üzümlü iç harcın kuzu ciğerle sarılarak pişirilmesiyle elde edilir. Ciğer severler için bu lezzet bombası farklı bir tarif arayanların tercihi olabilir.
Döndürme Böreği
Bu börek ismini piştikten sonra alt tarafının üst tarafında getirilip tekrar pişirilmesinden almaktadır. El açması yufkanın içerisine tercihe göre ıspanak, patates, peynir eklenmesiyle oluşturulur. Özellikle sabah kahvaltılarında ve çay saatlerinde ara sıcak yiyecek olarak tercih edilmektedir. Oldukça doyurucu olan bu yemek odun sobasında pişirilerek ayrı bir lezzete de kavuşturulabilir.
Demir Tatlısı
Bir çeşit hamur ve şerbetli tatlı olan demir tatlısı ismini ona şekil veren demir kalıbından almaktadır. Yoğrulan hamur demir bir kalıpla şekillendirilir, daha sonra kızgın yağda kızartılarak üzerine şerbet dökülür. Dinlendirilir ve servis edilir.
Cendere Tatlısı
Şekil olarak baklavaya benzeyen bu tatlı şerbetli bir tatlı türüdür. Sırrını el açması ince yufkadan almaktadır. İnce açılmış yufkanın içerisine ceviz koyulur ve rulo haline getirilerek büzülür. Üzeri kızarıncaya kadar fırınlanır ve daha sonra üzerine şerbet dökülerek dinlenmeye bırakılır. Şerbeti tamamen çektikten sonra servis edilir.
Alacatene
Uşak akşamlarında hemen hemen her sofrada tüketilen yemeklerden birisidir. Malzeme bakımından ekonomik, yapımı açısından pratik, lezzeti olarak da vazgeçilmez bir yemektir. Bol protein deposu yeşil mercimek kavrulmuş soğanla harmanlanır daha sonra bulgur ve su ile birleştirilerek pişirilmeye bırakılır. Ocaktan alınan yemek hafif ılıdıktan sonra servis edilir.
Et Basma
Uşağın ender lezzetlerinden biri olan et basmanın püf noktası taze dana etinden kaynaklanır. Kent halkının sıklıkla pişirdiği bu yemeği restoranlarda da bulabilirsiniz. İçerisinde soğan, kıyma, biber, sarımsak, salça, domates ve baharatlar bulunmaktadır. Hazırlanan bu harç güveç tepsi içerisine basılır, üzerine isteğe göre domates, biber veya patates dilimlenebilir, daha sonra fırında pişirilerek servis edilir.