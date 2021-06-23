Ürgüp köftesi nasıl yapılır? Evde Ürgüp köftesi yapımı için kolay tarifi

Ürgüp köftesi, et, patates ve soğan ile hazırlanıyor. Una bulandıktan sonra da sıvı yağ da kızartılıyor. Hazırlaması oldukça kolay ve kısa sürüyor. Eğer denemek isterseniz, Ürgüp köftesi tarifi ve malzeme listesi hemen aşağıda... Şimdiden afiyet olsun...





MALZEMELER:



250 gram dana kıyma

1 adet yumurta

1 adet kuru soğan

2 adet patates

2 diş sarımsak

1 tutam maydanoz

Kırmızı toz biber

Karabiber

Tuz



Kızartmak için:



Un

Sıvı yağ



NASIL YAPILIR?



Patatesleri soyup rendeleyin ve sularını sıkın.



Kuru soğan ve sarımsağı da rendeleyin.



Kıyma, patates, soğan, sarımsak, maydanoz ve yumurtayı yoğurma kabına alın.



Üzerine de baharat ve tuzu ilave edip güzelce yoğurun.



Unu bir tabağa alın.



Yoğurduğunuz köftenizden ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve ince uzun şekil verin.



Daha sonra köfteleri una bulayıp sıvı yağda kızartın.



Sıcak olarak servis edin.



Afiyet olsun...