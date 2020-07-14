Unutulmaya yüz tutan Kandıra hindisi koruma altına alınıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra hindisinin yeniden yaygınlaşması için çalışmaları başlattı. Belediye, Kandıra hindisi için koruyucu hekimlik hizmeti sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’nın unutulmaya yüz tutan Kandıra hindisininilçe genelinde yeniden yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Asıl adı Amerikan Bronzu olan Kandıra hindisinin merada otlaması, yüksek et tutması ve lezzeti büyük ilgi görüyor.

Sağlık durumlarına ve beslenmesine dikkat edilerek bakım ihtiyacı karşılanan Kandıra hindisi, Kocaeli Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından verilen veteriner hekim hizmeti desteğiyle koruma altına alınıyor. Koruyucu hekimlik, hayvanlarda oluşacak kalıcı hasarı engellerken, hayvanın et ve süt verimini arttırıyor. Ekonomik ve sürdürülebilirliği iyileştiren çalışmalar, hayvan yetiştiricilerini memnun ediyor.

Hindi dolması tarifi

Genelde yılbaşı sofralarında tercih edilen hindiyi canınız çektiğinde de hazırlayabilirsiniz. Hindi dolmasının içi ayrı, dışı da ayrı bir güzel. Yiyen herkesin çok beğeneceğine eminiz. Sofralarınıza lezzet katacak hindi dolmasını evinizde pratik bir şekilde denemeniz için işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun.