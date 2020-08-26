Ünlü şef Çiğdem Seferoğlu'ndan iki farklı aşure tarifi
Aşure, hem manevi anlamda hem de lezzet anlamında en önemli değerlerimizden biri. Hicri takvime göre muharrem ayı halk arasında “aşure ayı”, muharremin 10’uncu günü ise “aşure günü” olarak biliniyor. Bu yıl 29 Ağustos Cumartesi gününe denk gelen aşure günü öncesi, son dönemin popüler şeflerinden Çiğdem Seferoğlu, iki farklı aşure tarifini sizler için hazırladı. Seferoğlu’nun klasik aşure tarifinin yanı sıra şeker kullanmadan yapılan hurmalı ve portakallı aşure tarifini de mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
HURMALI VE PORTAKALLI AŞURE
Malzemeler:
500 gram aşurelik buğday
250 gram nohut
150 gram haşlanmış fasulye
Yarım çay bardağı pirinç
150 gram soyulmuş çiğ badem
200 gram kuru kayısı
200 gram kuru üzüm
1 adet portakal
Yeteri kadar kaynar su
10 adet hurma
1 tutam tuz
Üzeri için:
Kavrulmuş fındık
Ceviz
Antep fıstığı
Kavrulmuş susam
İncir
Nasıl yapılır?
Bir gece önceden bol su ile yıkayıp ıslattığınız buğdayı süzüp kaynatmak üzere ocağa koyun.
Buğdaylar iyice şişip açılmaya başlayınca önceden haşlanmış olan nohut ve kuru fasulyeyi buğdayların üzerine ekleyin. Yıkadığınız pirinci de kaynayan bakliyatlara ilave edip aşurenin suyu helmelenene yani kıvam alana kadar bakliyatları birlikte kaynatın.
Kaynayan malzemelere 1 çimdik kadar tuz ilave edin.
Kuru üzümleri ve çiğ bademi ayrı kaselerde suya koyun.
Suda beklettiğiniz bademleri soyduktan sonra yine suda beklemiş ve şişmiş olan kuru üzümlerle birlikte kaynayan aşurenin içine ilave edin.
Kuru kayısıları küp küp doğrayın, ardından kuru kayısıları da ekleyin.
Bu sırada kaynadıkça yoğunlaşan aşureye ara ara sıcak su takviyesi yaparak kıvamını dengeleyin.
10 adet hurmayı kabuklarını rendelediğiniz portakalın suyu ile robottan geçirip püre haline getirin.
Son olarak hazırladığınız bu püreyi de aşureye ilave edip 10 dakika kadar daha kaynattıktan sonra servis kaselerine alın.
Porsiyonladığınız aşureler oda sıcaklığına indikten sonra kuruyemişler ve kavrulmuş susam ile süsleyerek servis edin.
KLASİK AŞURE
Malzemeler:
1 kilogram aşurelik buğday
750 gram nohut
500 gram haşlanmış fasulye
1 çay bardağı pirinç
250 gram soyulmuş çiğ badem
500 gram kuru kayısı
500 gram kuru üzüm
2 yemek kaşığı gül suyu
5-6 adet karanfil
Yeteri kadar kaynar su
2 kilogram toz şeker
1 çimdik tuz
Üzeri için:
Kavrulmuş fındık
Ceviz
Antep fıstığı
Kuş üzümü
Dolmalık fıstık
Ayıklanmış gül yaprakları
Tarçın
Nasıl yapılır?
Bir gece önceden bol su ile yıkayıp ıslattığınız buğdayı süzüp kaynatmak üzere ocağa koyun.
Buğdaylar iyice şişip açılmaya başlayınca önceden haşlanmış olan nohut ve kuru fasulyeyi buğdayların üzerine ekleyin. Yıkadığınız pirinci de kaynayan bakliyatlara ilave edip aşurenin suyu helmelenene yani kıvam alana kadar bakliyatları birlikte kaynatın.
Kaynayan malzemelere 1 çimdik kadar tuz ilave edin.
Kuru üzümleri ve çiğ bademi ayrı kaselerde suya koyun.
Suda beklettiğiniz bademleri soyduktan sonra yine suda beklemiş ve şişmiş olan kuru üzümlerle birlikte kaynayan aşurenin içine ilave edin.
Kuru kayısıları küp küp doğrayın, ardından kuru kayısıları da ilave edin.
Bu sırada kaynadıkça yoğunlaşan aşureye ara ara sıcak su takviyesi yaparak kıvamını dengeleyin.
Son olarak toz şeker ve gül suyunu da ilave edip 10 dakika kadar daha kaynattıktan sonra aşureyi servis kaselerine alın.
Porsiyonladığınız aşureler oda sıcaklığına indikten sonra kuruyemişler ile süsleyerek servis edin.