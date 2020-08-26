Ünlü şef Çiğdem Seferoğlu'ndan iki farklı aşure tarifi

HURMALI VE PORTAKALLI AŞURE

Malzemeler:

500 gram aşurelik buğday

250 gram nohut

150 gram haşlanmış fasulye

Yarım çay bardağı pirinç

150 gram soyulmuş çiğ badem

200 gram kuru kayısı

200 gram kuru üzüm

1 adet portakal

Yeteri kadar kaynar su

10 adet hurma

1 tutam tuz

Üzeri için:

Kavrulmuş fındık

Ceviz

Antep fıstığı

Kavrulmuş susam

İncir

Nasıl yapılır?

Bir gece önceden bol su ile yıkayıp ıslattığınız buğdayı süzüp kaynatmak üzere ocağa koyun.

Buğdaylar iyice şişip açılmaya başlayınca önceden haşlanmış olan nohut ve kuru fasulyeyi buğdayların üzerine ekleyin. Yıkadığınız pirinci de kaynayan bakliyatlara ilave edip aşurenin suyu helmelenene yani kıvam alana kadar bakliyatları birlikte kaynatın.

Kaynayan malzemelere 1 çimdik kadar tuz ilave edin.

Kuru üzümleri ve çiğ bademi ayrı kaselerde suya koyun.

Suda beklettiğiniz bademleri soyduktan sonra yine suda beklemiş ve şişmiş olan kuru üzümlerle birlikte kaynayan aşurenin içine ilave edin.

Kuru kayısıları küp küp doğrayın, ardından kuru kayısıları da ekleyin.

Bu sırada kaynadıkça yoğunlaşan aşureye ara ara sıcak su takviyesi yaparak kıvamını dengeleyin.

10 adet hurmayı kabuklarını rendelediğiniz portakalın suyu ile robottan geçirip püre haline getirin.

Son olarak hazırladığınız bu püreyi de aşureye ilave edip 10 dakika kadar daha kaynattıktan sonra servis kaselerine alın.

Porsiyonladığınız aşureler oda sıcaklığına indikten sonra kuruyemişler ve kavrulmuş susam ile süsleyerek servis edin.

KLASİK AŞURE

Malzemeler:

1 kilogram aşurelik buğday

750 gram nohut

500 gram haşlanmış fasulye

1 çay bardağı pirinç

250 gram soyulmuş çiğ badem

500 gram kuru kayısı

500 gram kuru üzüm

2 yemek kaşığı gül suyu

5-6 adet karanfil

Yeteri kadar kaynar su

2 kilogram toz şeker

1 çimdik tuz

Üzeri için:

Kavrulmuş fındık

Ceviz

Antep fıstığı

Kuş üzümü

Dolmalık fıstık

Ayıklanmış gül yaprakları

Tarçın

Nasıl yapılır?

Bir gece önceden bol su ile yıkayıp ıslattığınız buğdayı süzüp kaynatmak üzere ocağa koyun.

Buğdaylar iyice şişip açılmaya başlayınca önceden haşlanmış olan nohut ve kuru fasulyeyi buğdayların üzerine ekleyin. Yıkadığınız pirinci de kaynayan bakliyatlara ilave edip aşurenin suyu helmelenene yani kıvam alana kadar bakliyatları birlikte kaynatın.

Kaynayan malzemelere 1 çimdik kadar tuz ilave edin.

Kuru üzümleri ve çiğ bademi ayrı kaselerde suya koyun.

Suda beklettiğiniz bademleri soyduktan sonra yine suda beklemiş ve şişmiş olan kuru üzümlerle birlikte kaynayan aşurenin içine ilave edin.

Kuru kayısıları küp küp doğrayın, ardından kuru kayısıları da ilave edin.

Bu sırada kaynadıkça yoğunlaşan aşureye ara ara sıcak su takviyesi yaparak kıvamını dengeleyin.

Son olarak toz şeker ve gül suyunu da ilave edip 10 dakika kadar daha kaynattıktan sonra aşureyi servis kaselerine alın.

Porsiyonladığınız aşureler oda sıcaklığına indikten sonra kuruyemişler ile süsleyerek servis edin.