search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogÜniversite öğrencisi Trakya'nın unutulan lezzetlerini kayıt altına alıyor
#Trakya Mutfağı#Unutulmuş Lezzetler#Gastronomi Turizmi#Yöresel Yemekler#Sürdürülebilirlik

Üniversite öğrencisi Trakya'nın unutulan lezzetlerini kayıt altına alıyor

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Kırklarelili üniversite öğrencisi Arda Kocabaş, Trakya'nın unutulmaya yüz tutan lezzetlerini kayıt altına alarak gelecek kuşaklara aktarmayı ve gastronomi turizmine katkı sunmayı amaçlıyor.

Üniversite öğrencisi Trakyanın unutulan lezzetlerini kayıt altına alıyor
Haberin Devamı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde okuyan Kocabaş, geçen yıl Trakya'nın zengin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla çalışmaya karar verdi.

Bu kapsamda "Trakya Lezzet Envanteri" projesini hayata geçiren Kocabaş, ailesinin de desteğiyle köy köy gezerek unutulan yemekleri tespit etti.

Belirlediği yöresel lezzetleri kayıt altına almak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla amatör bir kamera satın alan Kocabaş, Trakya'daki köylerde çekimler yaptı.

Hayrabolu'dan Avrupa sofralarına uzanan lezzet: 43 yıllık tescilli Çerkezmüsellim pabuç köftesi

Haberi görüntüle
Hayraboludan Avrupa sofralarına uzanan lezzet: 43 yıllık tescilli Çerkezmüsellim pabuç köftesi

Hazırlanan yemeklerin yapım aşamalarını kaydeden Kocabaş, bu videoları sosyal medya hesabından paylaşırken, ilerleyen süreçte yöresel lezzetler kitabı çıkarmayı hedefliyor.

Üniversite öğrencisi Trakyanın unutulan lezzetlerini kayıt altına alıyor

Haberin Devamı

TRAKYA'NIN 16 KÖYÜNDE 26 YEMEĞİN HAZIRLANIŞINI KAYIT ALTINA ALDI

Kocabaş, AA muhabirine, Trakya’nın son derece zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Gastronomi zenginliğini ve unutulmaya yüz tutmuş yemekleri yeniden görünür kılmak için yola çıktığını belirten Kocabaş, bugüne kadar Trakya'nın 16 köyünde 26 yemeğin hazırlanışını kayıt altına aldığını dile getirdi.

Kocabaş, "Amacım Trakya'nın tüm köylerini gezmek. Çünkü bu benim kökenim. Annemin, babamın, babaannemin yaptığı lezzetler. Ancak bunlar yavaş yavaş kayboluyor. Ben de bu yemeklerin kaybolmamasını amaçlıyorum." dedi.

Kocabaş, kent merkezlerine bakarak köylerde yemek çeşitliliğinin daha fazla olduğunu dile getirdi.

Üniversite öğrencisi Trakyanın unutulan lezzetlerini kayıt altına alıyor

"AKADEMİK ÇALIŞMALARA IŞIK TUTABİLİR"

Çalışmasının Trakya'nın turizmine de katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Kocabaş, "Trakya genelinde 500'e yakın köy var. Eğer 16 köyden 26-30 tarif çıkabiliyorsa, 500 köyden belki 1500-2 bin tarif bulunabilir. Bunlar çok değerli ve önümüzdeki 5 yıl içinde kaybolma riski taşıyan yemekler." diye konuştu.

Haberin Devamı

Edirne’de saray mutfağıyla birlikte güçlü bir yemek kültürü olduğunu ifade eden Kocabaş, bu etkinin Kırklareli köylerinde de görüldüğünü belirtti.

Gözden KaçmasınOleolog Dr. Kıvrak: Erken ve olgun hasat zeytinyağları farklı içeriklere sahiptirOleolog Dr. Kıvrak: "Erken ve olgun hasat zeytinyağları farklı içeriklere sahiptir"Haberi görüntüle

Lezzetlerin saraydan köylere damıtıldığını araştırmasında gördüğünü vurgulayan Kocabaş, şunları kaydetti:

"Bir köye gittik, ‘Ne yapacağız?’ diye sordum, 'Kuru erikten pilav yapacağız.' dediler. Ortaya tatlı bir pilav çıktı. Saray mutfağında kuru sebze ve kuru meyve çok kullanılıyor, tatlı pilavlar yaygın. Muhtemelen Edirne sarayında çalışan bir usta bu lezzeti o köye taşımış ve gelenek halinde sürmüş. Biz bunları araştırmak ve tanımak istiyoruz. Bir öğrenci olarak bu işi yapıyorum, sonrasında akademik çalışmalarla ve kitaplarla çok daha zengin hale getirilebilir. Bu beni gerçekten çok heyecanlandırıyor."

Haberin Devamı

Kocabaş, çorbalardan karakabak, kaşıkbörek, alişke, laşka, ovmaç, erik aşı ve Trakya tarhanası, hamur işlerinden sini mantısı, kışlık gözeme yufkası, cızlama, pita, kaçamak ve közde ekşimiki, tatlılardan brakana, peynir helvası, tarla muhallebisi, erikli pelte, yemeklerden sütlü patlıcan, köfte, kuru sebzeli pilav, kopriva, sarımsaklı ekşimikli bulamaç, patates kaşası, soğan yahnisi ve Edirne ciğeri gibi lezzetleri kayıt altına aldığını belirtti.

En Çok Okunanlar

Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Böbrek nasıl pişirilir Böbrek yıkanır mı Böbrek sote nasıl yapılır
Böbrek nasıl pişirilir? Böbrek yıkanır mı? Böbrek sote nasıl yapılır?#Böbrek
Daha Fazla
Üniversite öğrencisi Trakyanın unutulan lezzetlerini kayıt altına alıyor
YEMEK KÜLTÜRÜ

Üniversite öğrencisi Trakya'nın unutulan lezzetlerini kayıt altına alıyor

Oleolog Dr. Kıvrak: Erken ve olgun hasat zeytinyağları farklı içeriklere sahiptir
YEMEK KÜLTÜRÜ

Oleolog Dr. Kıvrak: "Erken ve olgun hasat zeytinyağları farklı içeriklere sahiptir"

Hayraboludan Avrupa sofralarına uzanan lezzet: 43 yıllık tescilli Çerkezmüsellim pabuç köftesi
YEMEK KÜLTÜRÜ

Hayrabolu'dan Avrupa sofralarına uzanan lezzet: 43 yıllık tescilli Çerkezmüsellim pabuç köftesi

Benzer Yazılar
Glutensiz mantı çorbası tarifi (Videolu)
ÇORBA TARİFLERİ

Glutensiz mantı çorbası tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
Hamsili pilav tarifi
BALIK TARİFLERİ

Hamsili pilav tarifi

30-60 dkOrta
Banana bread tarifi
KEK TARİFLERİ

Banana bread tarifi

30-60 dkOrta
Karnabahar graten tarifi (Videolu)
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Karnabahar graten tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
Mercimekli bulgur pilavı tarifi
PİLAV TARİFLERİ

Mercimekli bulgur pilavı tarifi

30-60 dkOrta
Ayva tatlısı tarifi
TATLI TARİFLERİ

Ayva tatlısı tarifi

30-60 dkOrta
Zencefilli kurabiye ev (Gingerbread house) tarifi (Videolu)
KURABİYE TARİFLERİ

Zencefilli kurabiye ev (Gingerbread house) tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
Köz patlıcan çorbası tarifi
ÇORBA TARİFLERİ

Köz patlıcan çorbası tarifi

30-60 dkKolay
Piliç Topkapı tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Piliç Topkapı tarifi

30-60 dkOrta
Havuç tarator tarifi (Videolu)
MEZE TARİFLERİ

Havuç tarator tarifi (Videolu)

30-60 dkKolay