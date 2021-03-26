Un helvası nasıl yapılır? Püf noktaları ile un helvası tarifi
Un helvası, Türk mutfağının en lezzetli tatlılarından biridir. Yapılışı oldukça basit olan un helvasının yapılışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte, un helvası tarifi ve malzemeleri.
Şekerli ve tereyağlı tadıyla ağızda oldukça güzel bir tat bırakan un helvası, tatlı krizlerinde aranan tariflerin başında geliyor. İşte püf noktaları ile un helvası tarifi.
Un Helvası Tarifi
Malzemeler:
2,5 su bardağı un
200 gram tereyağ
3 çorba kaşığı sıvıyağ
2 su bardağı süt
2 su bardağı toz şeker
Yapılışı:
İlk olarak derin bir tencerede tereyağını eritip içerisine bir miktar sıvı yağ ekleyin. Ardından unu ilave ederek kısık ateşte yavaş yavaş karıştırarak, un kahverengi kıvama gelene kadar bekleyin. Bu işlemi yaparken bir yandan da oda sıcaklığındaki sütün içerisinde şekeri eritin. İstediğiniz kıvama gelen una şerbeti ekleyin ve tahta kaşığa yapışmayacak kıvama gelince ocaktan alın ve bir süre dinlenmeye bırakın. Son aşamada damak zevkinize göre tarçın, ceviz ya da fındık gibi ürünlerle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun...