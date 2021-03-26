Un helvası nasıl yapılır? Püf noktaları ile un helvası tarifi

Şekerli ve tereyağlı tadıyla ağızda oldukça güzel bir tat bırakan un helvası, tatlı krizlerinde aranan tariflerin başında geliyor. İşte püf noktaları ile un helvası tarifi.

Un Helvası Tarifi

Malzemeler:

2,5 su bardağı un

200 gram tereyağ

3 çorba kaşığı sıvıyağ

2 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker

Yapılışı:

İlk olarak derin bir tencerede tereyağını eritip içerisine bir miktar sıvı yağ ekleyin. Ardından unu ilave ederek kısık ateşte yavaş yavaş karıştırarak, un kahverengi kıvama gelene kadar bekleyin. Bu işlemi yaparken bir yandan da oda sıcaklığındaki sütün içerisinde şekeri eritin. İstediğiniz kıvama gelen una şerbeti ekleyin ve tahta kaşığa yapışmayacak kıvama gelince ocaktan alın ve bir süre dinlenmeye bırakın. Son aşamada damak zevkinize göre tarçın, ceviz ya da fındık gibi ürünlerle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun...