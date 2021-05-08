Un helvası nasıl yapılır? Ev yapımı un helvası tarifi

Un helvası, kokusu tüm mutfağı saran, zahmetsiz bir tatlıdır. Un helvasının da diğer helva türleri gibi uzun süre kavrulması püf noktalarındandır. Dilerseniz süt ile dilerseniz de su ve şeker ile hazırlayabilirsiniz diyor ve akşam için un helvası nasıl yapılır diye tarif arayanlara ev yapımı un helvası tarifini beğeninize sunuyoruz.

Un Helvası Tarifi İçin Malzemeler

170 gram tereyağı (ya da margarin)

1,5 su bardağı un

Şerbeti için;

2 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

Un Helvası Nasıl Yapılır?

Un helvası için öncelikle orta boy bir tencerenin içerisinde su ve şekeri eriyene kadar iyice karıştırın. Hafif sıcak hale gelince de ocaktan alın.

Yapışmaz bir tavada tereyağını eritin.

Ardından unu eleyerek azar azar bir yandan da karıştırmaya devam ederek tereyağına ilave edin ve unu kavurun.

Kavurdukça un helvası rengi koyulaşacak ve akışkan bir kıvam alacaktır. Kavurma işlemini 10- 15 dakika boyunca orta ateşte yapmaya devam edin. Koyu ancak akışkan bir kıvam aldığında şerbeti eklemeye başlayacağız.

Hazırladığınız ve hafif soğuyan şerbeti sıcak helvanıza azar azar vermeye başlayın. Öteki yandan da güzelce karıştırın.

Şerbetini içine emdikçe helvanız koyulaşmaya başlayacaktır. Kıvamı iyice oturunca ve katılaşınca servis etme aşamasına gelmiş demektir.

Tahta kaşık, dondurma kaşığı ya da yemek kaşığı yardımıyla sıcak helvanıza şekil verin. Soğudukça kıvamı katılaşacaktır. Bu nedenle tam soğumadan şekil vermeniz daha kolay olur.

Şekil verdiğiniz helvaları bir süre dinlendirdikten sonra üzerini ceviz, fındık ya da Antep fıstığı ile süsleyin. Un helvanız servise hazır! Afiyet olsun.