Ülkemizde yetiştirilen ve en çok tüketilen tropikal meyveler

Kumkuat

Halk arasında kamkat olarak da bilinen kumkuat meyvesi, ülkemizde özellikle Rize’de yetiştiriliyor. Farklı görünümü ve tadıyla minyatür bir mandalinayı andıran kumkuat, kabukları soymadan yeniyor ve ağızda ekşi-tatlı bir aroma bırakıyor. Diğer turunçgillerde olduğu gibi kumkuatın da sağlığa birçok faydası bulunuyor. Şeker dengeleyici ve bağışıklık sistemini güçlendirici tam bir C vitamini deposu olması, kumkuatı değerli kılan özellikleri arasında.

Avokado

Avokado, son zamanlarda hayatımıza giren en popüler tropik meyveler arasında yer alıyor. Salatalar, kahvaltılar ve özel meze tariflerinde sıklıkla kullanılan bu faydalı meyve, potasyum açısından oldukça zengin ve cilde de iyi geliyor. Ayrıca lifli yapısıyla gün boyunca tok tutuyor ve bu nedenle diyet listelerinin başında yer alıyor. Anavatanı Meksika olan avokado, ülkemizde daha çok ılıman iklime sahip Antalya, Alanya, Muğla ve Mersin illerinde yetiştiriliyor.

Hemen her markette bulabileceğiniz bu faydalı meyveyi satın alırken, hemen kullanmak istiyorsanız yumuşak olanlarını tercih etmeniz önemli. Ayrıca dış kabuğunda siyah benekleri ne kadar az olursa, o kadar iyi. Olgunlaştırmak için basit yöntemleri olan avokadoyu daha hızlı yumuşatmak için elmalarla birlikte oda sıcaklığında iki üç gün bekletebilirsiniz.

Ananas

Kahvaltıların ve tatlıların vazgeçilmezi haline gelen ananas, ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştiriliyor. Ananas kalsiyum ve demir açısından zengin bir tropik meyve, aynı zamanda da metabolizmayı hızlandıran özelliğiyle diyetlerde sıklıkla kullanılıyor. Özellikle yoğurt ve balla karıştırıldığında, uzun süre tok tutuyor ve lezzetine de doyum olmuyor.

Kivi

Kışın bol bol tükettiğimiz kivi, C vitamini açısından oldukça zengin bir meyve. Sindirime yardımcı olan, kan şekerini düzenleyen bu tropik meyvenin, aynı zamanda cilde iyi geldiğini, uyku kalitesini artırdığını da biliyor muydunuz? Biraz ekşi bir tat bıraksa da bu özellikleriyle kivi özellikle kışın mutfağımızda yerini almayı hak ediyor. Üstelik ülkemizde hemen her yerde yetiştirilen bir meyve olarak, temin etmesi de diğer tropikal meyvelere göre daha kolay, hem de uygun fiyatlarla…

Mango

Mutfağımıza yeni yeni girmeye başlayan lezzetlerden mango, son yıllarda Manavgat’ta yetiştirilmeye başlandı. İklim koşulları nedeniyle, ülkemizde yetiştirilmeye çok uygun olmadığı için, bu tropik meyve çok fazla bulunmuyor ve haliyle faydaları da arka planda kalıyor. İyi bir folat kaynağı olan mango da bağışıklığı artırmaya yardımcı oluyor. Bu nedenle mangoya meyve salatalarında, smoothie’lerde ve tatlılarda farklı tadıyla yer verebilirsiniz.

Muz

Ve tabii ki tropikal meyve deyince akla ilk, her tarife yakışan muzlar gelir. Başlı başına tüketildiğinde bile tadına doyum olmayan muz, ülkemizde en meşhur haliyle Anamur’da yetiştiriliyor. Uzmanlar tarafından sindirime ve kemik gelişimine iyi geldiği söylenen bu lezzetli meyvenin, elbette hepimiz için rulo pastalarında ayrı bir yeri var.

Pomelo

Çin greyfurtu olarak bilinen pomelo, dünyada daha çok Güney Asya’da ve Kaliforniya’da yetiştiriliyor. Diğer narenciye türleri gibi C vitamini bakımından zengin bir meyve olarak pomelo, ülkemizde henüz pek fazla bilinmiyor. Ancak Antalya’nın iklimine ayak uyduran bu meyvenin, tanesi yaklaşık 2 kilo ağırlığında ve her ne kadar soyması zahmetli olsa da meyve kokteyllerine çok yakışıyor.

Pitaya (Ejder meyvesi)

Tadı son zamanlarda keşfedilen, Mersin ve Alanya’da yetiştirilmeye başlanan pitaya meyvesi, halk arasında ejder meyvesi olarak biliniyor. Lezzetli olduğu kadar yararlı bir tropik meyve olan pitaya, tam bir mineral ve vitamin deposu. Pitaya meyvesini ayrıca enfes meyve salatalarında ve detoks meyve sularında kullanarak doyurucu ve lezzetli bir ara öğün geçirebilirsiniz.