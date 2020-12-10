MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüUkraynalı Erasmus öğrencileri geleneksel Noel yemeğini Alanya'da hazırladı
GeriYemek Kültürü Ukraynalı Erasmus öğrencileri geleneksel Noel yemeğini Alanya'da hazırladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 15:49 | Son Güncelleme:

Ukraynalı Erasmus öğrencileri geleneksel Noel yemeğini Alanya'da hazırladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ukraynalı Erasmus öğrencileri geleneksel Noel yemeğini Alanya'da hazırladı
Abone Olgoogle-news

Alanya'da Ukraynalı üniversite öğrencileri, ülkelerinin yöresel yemeklerinden varenyky’yi hazırladı.

Erasmus öğrencisi olarak Alanya'da eğitim gören Ukraynalı öğrenciler, Anna Maria Parashchak ve Anna Vekshyna üniversite mutfağında, pandemi kuralları kapsamında yöresel Ukrayna yemeklerinden ’varenyky’yi hazırladı.

Ukraynalı Erasmus öğrencileri geleneksel Noel yemeğini Alanyada hazırladı

Varenyky'nin Ukrayna'da Noel döneminde geleneksel olarak hazırlanan mantı benzeri bir yemek olduğunu anlatan Erasmus öğrencileri, bu geleneği Alanya'da sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi