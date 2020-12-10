Ukraynalı Erasmus öğrencileri geleneksel Noel yemeğini Alanya'da hazırladı

Erasmus öğrencisi olarak Alanya'da eğitim gören Ukraynalı öğrenciler, Anna Maria Parashchak ve Anna Vekshyna üniversite mutfağında, pandemi kuralları kapsamında yöresel Ukrayna yemeklerinden ’varenyky’yi hazırladı.

Varenyky'nin Ukrayna'da Noel döneminde geleneksel olarak hazırlanan mantı benzeri bir yemek olduğunu anlatan Erasmus öğrencileri, bu geleneği Alanya'da sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.