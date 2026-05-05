search__icondelete
Hürriyet LezizzTariflerTwin Bar glutensiz pasta tarifi (Videolu)
#twin bar glutensiz pasta#twin bar glutensiz pasta tarifi#twin bar glutensiz pasta nasıl yapılır?#twin bar glutensiz pasta malzemeleri
Twin Bar glutensiz pasta tarifi (Videolu)

Twin Bar glutensiz pasta tarifi (Videolu)

5
Değerlendir

Glutensiz beslenenler için tadıyla klasik pastaları aratmayan bu tarif, özel günlerinizin favori tatlısı olmaya aday oluyor. Çikolataların çıtırlığı ile yumuşacık pandispanyanın birleşimi, her dilimde katman katman bir lezzet şöleni sunuyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu pasta, ev yapımı kremanın hafifliği ve çikolatalı ganajın uyumuyla sofranızda pastaneden alınmış gibi bir tatlı servis etmenize olanak tanıyor. İşte, Twin Bar glutensiz pasta tarifi ve malzemeleri...

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:
Twin Bar glutensiz pasta tarifi (Videolu)
Video Thumbnail
Twin Bar glutensiz pasta tarifi (Videolu)
Twin Bar glutensiz pasta tarifi (Videolu)
cakeServis:6+ Kişilik
cookSüre:60+ dk
cakeOrta

Malzemeler

Pandispanyası için:

  • 2 yumurta
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 çay bardağı süt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı elenmiş Schar Mix C Patisserie un
  • 1 paket kabartma tozu

Ganajı için:

  • 100 gram sütlü çikolata
  • 3 yemek kaşığı krema 

Kreması için:

  • 200 mililitre sıvı krema
  • 200 gram labne
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri

Kenarları ve üzeri için:

  • 6 paket Schar Twin Bar çikolata
Nasıl Yapılır
  1. Pandispanyası için
    Yumurta ve şekeri çırpın. Süt ve sıvı yağı ekleyip spatula ile yavaşça karıştırın.Kabartma tozu ve unu eleyerek ilave edin ve hamura yedirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kürdan testi yaparak yaklaşık 25 dakika pişirin. Fırından alıp soğutun.
  2. Kreması için
    Sıvı kremayı çırpın. Yoğunlaşmaya başladığında labneyi ve pudra şekerini ekleyip kıvam alana kadar çırpın. Kremayı bir tencereye alın ve kaynatmadan ısıtın. Çikolataları ekleyip karıştırın.
  3. Birleştirme aşaması
    Kekiniz soğuduktan sonra ortadan ikiye kesin. Süt ile ıslatıp üzerine hazırladığınız ganajdan 2-3 yemek kaşığı kadar sürün. Üzerine krema karışımından 2-3 yemek kaşağı kadar ekleyip yayın. İkinci kek dilimini üzerine kapatıp kalan krema karışımı ile pastayı sıvayın. 30 dakika kadar buzdolabında bekletin. Twin Bar çikolataları pastanın kenarlarına dizin ve yeniden buzdolabına alıp 1 saat kadar bekletin.
  4. Servis aşaması
    Kalan ganajı pastanın üzerine yayın. Twin Bar çikolataları ufalayarak üzerine serpiştirin.
  5. Afiyet olsun!
Kapat