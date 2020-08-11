Tutmaç çorbası nasıl yapılır? Tutmaç çorbası tarifi ve malzeme listesi

Kış aylarında genellikle tüketilen tutmaç çorbası yapım aşamaları aslında oldukça basit. Eskişehir mutfağında önemli bir yere sahip olan tutmaç çorbasını ilk kez deneyeceksiniz tarifimize göz atabilirsiniz. İşte, tutmaç çorbası yapımı ve hazırlanışı.

Yapımı için malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek

2 su bardağı erişte

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarpuz

2 diş sarımsak

1 kase yoğurt

Tutmaç tarifi Nasıl yapılır?

Yeşil mercimeği bol suda haşlayın.

Yeniden tencereye aldığınız mercimeklerin üzerine 4 su bardağı et suyu ilave edin.

Çorba kaynarken 2 su bardağı erişte ekleyip pişmeye bırakın.

Bu esnada tereyağını tavada eritip içine yarpuz ilave edin ve kavurun.

Yarpuzlu yağı tencereye ilave edin.

Sarımsağı ezip yoğurtla karıştırın.

Çorbanın suyundan alıp ılıştırdığınız yoğurdu tencereye ilave edin.

Karıştırıp servis yapın. Afiyet olsun...