Turta (tart) nasıl yapılır, turta (tart) hamuru nasıl olmalı? Vişneli turta tarifi

Turta, meyveli veya koyu kremalı bir tatlıdır. Alt tabakasında ince bir hamur bulunan ve arası meyve ile kapatılan turtanın üzeri kafes şeklinde hamur ile kapatılır. Sık sık tart, tartölet, pay veya kiş ile karıştırılan turta her ne kadar daha zahmetli olsa püf noktalara dikkat ederek kolayca yapabilirsiniz.



Çay veya kahve saatlerinizi renklendirecek, misafirlerinizle keyifle geçirdiğiniz vakitlerde ağzınız tatlandıracak vişneli turtanın tarifini derledik. Vişneli turta tarifini uygulayarak elmalı, armutlu veya narlı turtalar yapabilirsiniz.

VİŞNELİ TURTA TARİFİ

Turta Yapımı için malzemeler

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı pudra şekeri

3 çorba kaşığı üzüm sirkesi

2 paket vanilya

Aldığı kadar un



Üzeri için:



Vişne reçeli



Vişneli turta tarifi Nasıl yapılır?



Reçel hariç bütün malzemeleri geniş bir kaba koyun, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru ikiye bölün. Bir parçasını tepsi büyüklüğünde açın.



Açtığınız hamurun üzerine vişne reçelini yayın. Diğer hamuru da tezgahta açın ve hamurdan şeritler kesip tepsideki turtanın üzerine dizerek kafes şekli verin. Fırında üzeri kızarana kadar pişirin.



TART HAMURU PÜF NOKTALARI



Kıvamında bir tart hamuru için hamurun dinlenmesi gerekir, bunun için mümkünse bir kapta karıştırdığınız un, tuz ve pudra şekerini de buzdolabında yarım saat soğutun.



Hamuru tart kalıbına yerleştirdikten sonra da buzdolabında 30-45 dakika daha dinlendirin.



Tart hamurunu açarken en az ölçüde un kullanmaya dikkat edin, kalıba koymadan önce üzerindeki fazla unları temizleyin.



Hamurun her yerde eşit kalınlıkta olmasına dikkat edin.