Hem sağlık hem de lezzet deposu! Sebzeler hazırsa evde turşu yapmaya başlayalım

TURŞU HANGİ SEBZELERLE KURULUR?

En yaygın turşu malzemeleri lahana, salatalık, yeşil domates, yeşil biber, pancar, kelek gibi sebzeler olsa da kırmızı soğan, erik, çağla badem gibi alternatif malzemeler de turşuya çok yakışır. Bu malzemeleri ayrı ayrı ya da karışık turşu yapabilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken iki önemli nokta var: Bu sebzelerin fermantasyon süreleri farklıdır. Biri olgunlaşana kadar diğeri çoktan yumuşamaya başlayabilir. Bu nedenle karışık turşu kuracaksanız bu sürelere dikkat edin. Ayrıca kırmızı lahana gibi renklerini salan sebzelerin diğerlerini boyamalarını istemiyorsanız onları karışık turşulara eklemeyin.

TAZE OLMAYAN MALZEMEDEN TURŞU OLUR MU?

Hangi malzemeyi kullanırsanız kullanın taze, sert ve diri olmasına özen gösterin. Kullanacağınız malzemenin kabukları parlak, gergin, lekesiz ve zedelenmemiş olmalı. Sebzelerinizi turşuyu kurmadan önce iyice dezenfekte edin. Bunun için sebzeleri sirkeli suda bekletebilirsiniz.

SEBZELER TURŞUYA NASIL EKLENİR?

Salatalık, biber gibi bütün kullandığınız malzemeleri iğneyle birkaç yerinden delin. Böylece sebzelerin içine turşu suyu girer ve turşunuz diri olur. Lahana, havuç gibi sebzeleri ise doğradığınız için bu işlemi yapmanıza gerek yoktur.

TURŞUDA NASIL TUZ KULLANILIR?

Turşunun sebze ve meyveleri kadar tuzu da çok önemli. Turşu yapmak için sofra tuzu yerine iri taneli kaya tuzu kullanmalı ve tuz miktarını doğru ayarlamalısınız. Yeterince tuz koymazsanız turşunuz hem yumuşar hem de çabuk bozulur.

TURŞUYA NE KADAR TUZ KONUR?

Turşunun içindeki tuz miktarının yüzde 5 civarında olması gerekir. Turşunun olgunlaşma sürecinde tuzun bir kısmı sebzelerin içine işler ve sudaki tuz oranı azalır. Bunu önlemek için başlangıçta hazırladığınız turşu suyunun tuz miktarını yüzde 8 gibi ayarlayın. Yani 1 litre su için 80 gram kaya tuzu kullanacaksınız.

TURŞUDA YUMURTA TESTİ NEDİR?

Gramla litreyle uğraşmak istemeyenler için daha pratik bir ölçü yumurta testi olabilir. Tuzu suda erittikten sonra içine bir taze yumurta atın. Yumurta suyun üzerinde yüzerse turşunun tuz miktarı yeterli demektir.

TURŞU NASIL SUYLA KURULUR?

Su demişken, turşunuzun lezzeti ve kıvamı için kullandığınız su da çok önemli. Mutlaka dinlendirilmiş içme suyu kullanın.

TURŞU İÇİN NASIL KAVANOZLAR KULLANILIR?

Turşunun içine giren malzemeler kadar kullandığınız kaplar da önemli. Çok büyük bir kavanozda turşu yapıp uzun süre tüketmektense küçük küçük kavanozları kullanarak turşunuzun uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz.

Plastik kaplar, her ne kadar daha ekonomik ve kolay bulunabilir olsa da, turşunuzu mutlaka cam kavanozda yapın. Plastik kavanozların içinde kanserojen maddeler olabilir. Bu maddeler asit etkisiyle turşunuza geçebilir. İlla plastik kavanoz kullanmak isterseniz, gıda ile uyumlu ve tek kullanımlık kaplar bulmaya özen gösterin.

Kullanacağınız cam kavanozları da mutlaka önceden sterilize edin. Kavanoz ve diğer ekipmanların temizliği için kimyasal olmayan ve gıda ile teması uygun temizlik maddeleri kullanabilirsiniz.

TURŞUYA NE KADAR SARIMSAK KONUR?

Turşu yaparken sebzeleri sık ve güzel dizerseniz ve aralara sarımsak koyarsanız hem görüntü hem de tat olarak istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. 5 litre su için 1,5 baş sarımsak ekleyin. Tane karabiber, defne yaprağı, taze tarhun, karanfil veya hardal tohumu gibi malzemeler de turşunuza hoş bir aroma ve lezzet verir. Ayrıca görsel olarak da kavanozunuzun daha şık görünmesini sağlar.

TURŞUYA NOHUT NEDEN EKLENİR?

Turşunun daha çabuk olmasını isterseniz fermantasyonu hızlandırmak için kavanozun dibine bir avuç nohut ekleyin. Sonra 5 litre tuzlu su için yarım litre üzüm sirkesi koyun. 5 litre su için isteğe bağlı olarak 1 çay bardağı toz şeker ekleyebilirsiniz.

TURŞUDA SİRKE VE LİMONUN FARKI NEDİR?

Arzu ederseniz sirke yerine turşunuzu limon dilimleriyle de yapabilirsiniz. Bu durumda lezzeti daha hafif ve dayanma süresi daha uzun olan bir turşu elde edersiniz.

TURŞUYA MAYDANOZ, KEREVİZ YAPRAĞI KONUR MU?

Turşunun en üst kısmına maydanoz, kereviz veya asma yaprakları koyabilirsiniz. Asma yaprağı içindeki tenin maddesi, sebzelerin daha çıtır olmasını sağlar. Ayrıca hava almasını da engelleyip güzel bir tat ve koku verir. Hatta belki turşunun üzerine bir salkım üzümü elinizle hafif ezerek koyabilirsiniz. Hem ağırlık yapar hem de turşuya lezzet verir.

TURŞU KAVANOZU NASIL DOLDURULMALI?

Tuzlu suyu sebzelerin üzerine dökerken hava kabarcığı kalmamasına dikkat edin. Suyu döktükten sonra, kavanozun ağzı yarı açık şekilde, tüm malzemeleri 7-8 saat bekletirseniz sebzeler dibe çöker ve kavanozdaki hava boşaldığı için su seviyesi de azalır. Kapağı kapamadan önce bir miktar daha tuzlu su ilave edin.

TURŞU NE KADAR SÜREDE OLGUNLAŞIR?

En son kavanozun ağzını sıkıca kapatın. Serin ve güneş almayan bir yere koyarak her gün çalkalayın. Ancak mayalanma aşamasında sık sık kapağını açıp turşuyu karıştırmayın. Turşunuz lahanaysa 3 hafta, salatalıksa 4 hafta, biberse 2 ayda olgunlaşacaktır. Bu nedenle yukarıda da belirttiğimiz gibi malzemelerin uyumunu bu olgunlaşma süresine göre ayarlayın.

TURŞU HANGİ KOŞULLARDA SAKLANIR?

Turşuyu kurduktan sonra serin ve karanlık bir yerde bekletmeye özen gösterin. Turşunun yerini çok fazla değiştirmeyin. Sürekli “Oldu mu?” diye açıp bakmayın. Kapağını açtığınızda turşunun fermantasyonu duruyor. Bir daha başlaması için aynı süreyi en baştan beklemek gerekiyor.

TURŞU KAVANOZDAN NASIL ALINIR?

Turşuyu açtıktan sonra da içine elinizi sokmayın. Mümkünse metal olmayan bir kaşık ya da maşayla alıp servis edin.