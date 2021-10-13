Turna balığı nasıl pişirilir? Turna balığı tavada ve fırında nasıl yapılır?

Turna balığı farklı teknikler ile pişirilebilir. İç sularda yaşayan turna balığı kızartma, ızgara ve sote olarak yapılabilir. Pişirilecek olan balığın taze olması da çok önem taşımaktadır.

Turna Balığı Nasıl Pişirilir?

Turna balığı büyük ağız yapısı ve keskin dişleri ile ünlüdür. Turna balığı iç sulardaki en saldırgan balıklardan bir tanesidir. Turna balığı denizdeki pek çok balığı rahatlıkla avlayabilir. Turna balığı ördek yavrusu, küçük kuşlar ve kurbağalar ile beslenir. Turna balığını avlamak oldukça zor ve zahmetlidir. Turna balığı bol yağda kızartılabilir. Ayrıca ızgarada turna balığı da pişirilebilir.

Tatlı sularda yaşayan turna balığının birbirinden farklı şekilde pişirme tekniği bulunmaktadır. Beyaz etli olan turna balığı yağlı bir yapıya sahip olmadığı için bol yağda kızartılmalıdır. Kızartma ve ya ızgara olarak yapılan turna balığı tavada kızartıldığında çok lezzetli olacaktır. Izgarada yapılan turna balığı bol yağ ile yağlanmalıdır. Balık yağ ile lezzetlendirilir.

Turna Balığı Tavada Nasıl Yapılır?

Turna balığı pişirilmeden önce mutlaka iyice temizlenmelidir. Sonrasında ise turna balığının pulları temizlendikten sonra turna balığı ince şeritler halinde doğranır. Doğranan parçalar ise hafif tuzlandıktan sonra mısır ununa bulanır. Tavada ayçiçek yağı iyice kızdırılır. Yanan yağın içerisine ise turna balığının şerit şeklimde kesilen kısımları konulur. Tavada kızgın bol yağda turna balığı arkalı ve önlü kızartılır. Turna balığı mangalda ve ızgarada da pişirilebilir. Ayrıca farklı tekniklere göre turna balığı doğru bir şekilde pişirilebilir.

Turna Balığı Fırında Nasıl Yapılır?

Turna balığı yağsız olduğu için genellikle bol yağ eklenerek pişirilmelidir. Turna balığı fırında kolay bir şekilde pişirilebilir. Öncelikle balıklar temizlenip iyice yıkanmalıdır. Sonrasında ise fırın tepsisine patates ve halka şeklinde doğranan soğanlar dizilir. Patates ve soğanların üzerine yuvarlak şekilde kesilen limon dilimleri konulur. Balık süslemesi istenilen şekilde yapılabilir. Fırında turna balığı için fırın ayarı genellikle 200 derece olabilir. Turna balığı fırında pişirilirken yağ ile iyice fırçalanmalıdır. Bunun yanı sıra turna balığı doğru baharatlar ile lezzetlendirilmelidir.

Turna Balığının Faydaları Nelerdir?

Turna balığının çok sayıda faydası bulunmaktadır. Omega 3 bakımından zengin olan turna balığı hafızayı da güçlendirmektedir. Kansere karşı koruyucu olan turna balığı bağışıklık sistemini de güçlendirmesi ile bilinir. Kan basıncını dengeleyen turna balığı yüksek tansiyonu önlemesi ile bilinir. Turna balığı çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini de desteklemektedir. Saç ve cilt sağlığını arttıran turna balığı kemik sağlığını korumaktadır. Turna balığının sinir ve beyin sistemi üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır. Turna balığı içerisindeki doymamış yağlar ve protein nedeni ile uzun bir süre tokluk sağlamaktadır. Fosfor ve A vitamini zengini olan turna balığı göz sağlığını da korumaktadır. Ayrıca kan basıncını da dengelemesi ile bilinir.

Turna Balığı Nasıl Temizlenir?

Turna balığı temizlenirken çok dikkat edilmelidir. Biraz beceri ve tecrübe ile turna balığı doğru şekilde temizlenebilir. Turna balığı temizlenirken keskin bir bıçak kullanılmalıdır. Turna balığının kuyruğu kesildikten sonra balığın yüzgeci de içten dışa doğru kesilerek çıkarılır. Turna balığının kuyruğu kesildikten sonra karnındaki iç organlar da çıkarılır. Turna balığının derisi soyulurken ise balık etinin parçalanmamasına dikkat edilmelidir. Tüm bu işlemler bittikten sonra ise turna balığının kafası bıçak yardımı ile çıkarılmalıdır.