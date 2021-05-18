Türlü tarifi: Türlü yemeği nasıl yapılır?

Türlü yemeği, patlıcan, patates, taze fasulye, sivri biber, domates ve kabak ile hazırlanıyor. Eğer dilerseniz, yemeğinize et de ekleyebilirsiniz. Ayrıca yanına da pirinç pilavı çok yakışıyor. Sofranızda türlü yemeğine yer vermek isterseniz, tarifini sizin için derledik.

MALZEMELER:

3 adet patates

2 adet kuru soğan

4 adet domates

2 adet sivri biber

1 adet patlıcan

2 avuç taze fasulye

7-8 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

NASIL YAPILIR?

İlk olarak patatesleri soyun ve suda bekletin. Patlıcanları alaca soyup patateslerle aynı boyutta doğrayın ve tuzlu suya alın. Domatesi küp şeklinde doğrayın. Fasulyeleri ayıklayıp 2-3 parçaya ayırın. Soğanları ve sarımsakları da yemeklik doğrayın.

Soğanları tencerenin tabanına yerleştirin. Ardından biberleri, onun üzerine de taze fasulyeleri ekleyin. Domates ve sarımsakların yarısını sebzelerin üzerine yayın. Patatesleri ve patlıcanları da yerleştirdikten sonra sarımsak ve domateslerin kalanını en üste yayın. Zeytinyağı ve ılık suyla erittiğiniz tuz ve salçayı da malzemelerin üzerine gezdirin ve yemeğinizi orta ateşte pişirin.