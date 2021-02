Türkiye'nin önde gelen mutfak eşyaları üretici Korkmaz ve Şef Sidar Budak'tan yeni iş birliği

Kendi mutfağının şefi olmak isteyenler için birbirinden özel lezzetleri ve tarifleri, YouTube’daki "Korkmaz Hayatın Lezzeti" kanalından izleyici ile buluşturan Korkmaz, yeni dönem kampanya ve iletişim çalışmaları için Anadolu’nun bereketli topraklarından başlayarak sınırları aşan bir lezzet hikayesinin temsilcisi olan Şef Sidar Budak ile anlaştı.

Proje kapsamında doğru et seçiminden, doğru tencere-tava seçimine ve pişirme tekniklerine kadar birçok bilgiyi 7’den 70’e herkese ulaştırmayı amaçladıklarını dile getiren Korkmaz Yönetim Kurulu üyesi Tacettin Korkmaz, Beeves Steakhouse restoranlarının kurucusu, Şef Sidar Budak ile yapmış oldukları iş birliğinin her iki marka için de verimli olduğunu, kampanyanın ilk ayağının YouTube Korkmaz Hayatın Lezzeti kanalında yayınlanacağını belirterek, bu proje kapsamında A’dan Z’ye et hakkında bilinmesi gereken her şeyi "Mühürlü Lezzetler" konseptiyle izleyici ile buluşturacaklarını, ardından özel bir kitap projesiyle de iş birliğini daha da büyüteceklerini dile getirdi.

Sözlerine, herkesin kendi evinin şefi olabileceğini, sadece doğru malzemeler ve pişirme teknikleri konusunda ustalaşması gerektiğini de ekleyen Tacettin Korkmaz, "Şef Sidar Budak gibi alanında uzman bir şefle çalışıyor olmanın mutluluğunu yaşadık. 2020 tüm iş dünyası ve sektörler için belki de hiç olmadığı kadar zorlayıcı oldu. Her koşulda üretmeye ve çalışmaya 1972 yılından bu yana her zaman devam ettik, yenilik ve inovasyon bu yoldaki en önemli önceliğimiz oldu. En iyi bildiğimiz iş, en büyük uzmanlık alanımız. Sürekli yeniyi tasarlayan, son teknolojiyi kullanan ve her şeyin merkezine kaliteyi koyan bir markayız. 50 yılda dünyanın her yerinden milyonlarca kişinin mutfağının vazgeçilmezi olduk" diye konuştu.