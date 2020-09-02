Türkiye'nin ihraç ürünlerinden somonda hasat başladı

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde Türk somonu ve alabalık üretimi yaparak yurt dışına ihraç eden Ayhan Alp, balık hasadına başladı. Kaş ilçesi Gömbe Yaylası’nda kurduğu 200 bin kilogram kapasiteli ağ kafes üretim metotlu çiftlikte üretim yapan Alp, ilk hasat gününü havuzlarının başında geçirdi. İşçilerin çalışmasını yakından takip eden Alp, boyları 25 ile 40 santimetre arasında değişen Türk somonlarının sudan çıkarılıp işlenmesini de takip etti. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun’un da katıldığı hasat gününün sonunda Türk somonlarının kalitesi ve lezzetinin tartışılmaz olduğu gözler önüne serildi.





Tesiste işlenerek ihraç edilen Türk somonlarının başta Japonya, ABD ve AB ülkelerine ulaştırıldığını anlatan Türk somonu üreticisi Ayhan Alp, "Ürettiğimiz Türk somonları kalite ve lezzet açısından Norveç somonunun üzerindedir. Gömbe Yaylası iklimsel şartlar yönünden Türk somonunun yetiştirilmesi için eşsiz imkanlar sağlıyor. Çiftlikte ağ kafes yöntemi kullanıyoruz. Ağ kafesin içinde geniş yüzme ve beslenme alanı bulan somonlar, belli yetişkinliğe ve yağ oranına ulaştığında hasat ediliyor" dedi.