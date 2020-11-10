'Türkiye'nin en iyi yemekleri' listesinde tescilli ezogelin de var!

CNN Travel yazarı Lisa Morrow, ezogelin çorbası için, “Gaziantep yakınlarındaki küçük bir köyde yaşayan Ezo Gelin tarafından hazırlanan çorba kırmızı mercimek, salça (tatlı veya acı), rendelenmiş taze domates ve soğandan yapılan, üzerine ise kuru nane ve pul biber dökülen lezzetli bir çorba” ifadelerini kullandı.



“Gastronomi kentine yakışır çalışmalar yapıyoruz”

Ezogelin çorbasının Türkiye'nin en iyi 23 yemeği arasında gösterilmesinin kendilerini çok memnun ettiğini vurgulayan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Baştan aşağı Anadolu kokan geleneksel ‘Ezogelin çorbasının CNN Travel dergisinde Türkiye'nin 23 yemeği arasında gösterilmesi bizi ziyadesiyle memnun etti. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret (geleneksel ürün adı) alarak, Oğuzeli adına tescillen ezogelin çorbamız ilçemizin tanıtımına önemli katkı sağlayacak. Biz, geleneksel lezzetlerimize büyük önem veriyoruz. ezogelin çorbası da bunlardan bir tanesi. Gastronomi kentine yakışır çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Ben Lisa Morrow'a bu güzel katkısından dolayı teşekkür ediyor, ezogelin çorbasını yerinde denemesi için Oğuzeli'mize davet ediyorum” diye konuştu.