Türkiye'de en sevdiğiniz sokak lezzeti hangisi?
Sokak lezzetleri dünyanın neresine giderseniz gidin yemek kültürünün olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Ne mutlu bize ki Türkiye de sokak lezzetleri konusunda çok ama çok şanslı. Tatlılar, tuzlular, hamur işleri, etler, deniz ürünleri derken her damak zevkine uygun bir sokak lezzetimiz var.
Peki sizin en sevdiğiniz sokak lezzetimiz hangisi? Cevabını aşağıda bizimle de paylaşmaya ne dersiniz?
Açıkçası biz anketimizi hazırlarken epey zorlandık zira hiçbir şeyi dışarıda bırakmaya gönlümüz ve damağımız elvermedi. Sizin de seçmekte zorlanacağınızı düşünüyoruz. O nedenle anketimizi birden fazla seçeneğe oy verilebilecek şekilde tasarladık.
O halde sözü daha fazla uzatmadan anketimize geçelim. İşte kokoreçten midye dolmaya, kestaneden süt mısıra Türkiye'nin en sevilen sokak lezzetleri...