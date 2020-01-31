Türkiye'de en sevdiğiniz sokak lezzeti hangisi?

Peki sizin en sevdiğiniz sokak lezzetimiz hangisi? Cevabını aşağıda bizimle de paylaşmaya ne dersiniz?

Açıkçası biz anketimizi hazırlarken epey zorlandık zira hiçbir şeyi dışarıda bırakmaya gönlümüz ve damağımız elvermedi. Sizin de seçmekte zorlanacağınızı düşünüyoruz. O nedenle anketimizi birden fazla seçeneğe oy verilebilecek şekilde tasarladık.

O halde sözü daha fazla uzatmadan anketimize geçelim. İşte kokoreçten midye dolmaya, kestaneden süt mısıra Türkiye'nin en sevilen sokak lezzetleri...