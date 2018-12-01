Türkiye köfte haritası

“Tamam anne de ölçüleri ne?”

“Ölçü falan yok, göz kararı, ne zaman yalapşap çabucak yapacak olsam daha bile lezzetli olur.”

Hep göz kararı, mutlaka izleyip deneyip yanılacaksın, ama dünyadaki en güzel köfte konusunda sanırım pek bir fikir ayrılığı yok: Annemizin köftesi…

Hakikaten de bu dünyada en lezzetli köfteleri hep annemden yedim. Kuru köftesi de, sarımsaklı köftesi de, klasik köftesi de alanında hep en iyileri oldu.

Anne evine gidince durumlar güzel, ama dışarısı adeta bir vahşi orman… Sadece İstanbul’da değil Türkiye’nin her yerinde “En güzel köfte bizim köfte” diye yarışan ilçeler, iller dolu… İnegöl köftesi, Akçaabat köftesi, Tire köftesi, Sivas köftesi, Tekirdağ köftesi, Akhisar köftesi, Salihli odun köftesi, ıslama köfte, Burdur şiş köftesi ve daha niceleri… Bir araştırmaya göre ekşilisi, içlisi dahil 300’e yakın köfte çeşidimiz var.

İstanbul gibi metropollerde bu köftelerin önemli örneklerini bulabilmek mümkün ama hem yerinde yemekle aynı lezzeti vermiyor hem de büyükşehir şartlarının dükkana yaptığı baskı, oluşan kaliteyi belli standartta tutturmayı güç hale getiriyor.

Kadıköy’deki Ekspres İnegöl Köftecisi, benim standardını hiç bozmadığına inandığım en önemli köftecilerden birisi… Çocukluğumdan beri aynı tat, minik şişlerde pişirilen çok lezzetli bir İnegöl köftesi örneği… Hemen yakınında Adapazarı işi ıslama köfte yapan Ahmet Usta da bana göre dalgalanmalara rağmen belli bir çizginin altına pek düşmüyor. Sirkeci’de 100 yılı aşkın tarihiyle Filibe Köftecisi’nin porsiyonu bana her zaman az gelse de değişmeyen bir başka tada sahip, daha ev tipi köfteye de yakın bir tarzı var. Yine Namlı Köftecisi, Merkezefendi Köftecisi, Beşiktaş’taki Şöhretler ve Recep Baba köftecileri, Köfteci Odabaşlar ve Mecidiyeköy Orjin yolum düştüğünde “köfteyi attırdığım” mekanlar… Hepsi bir başka köfte tipinin varyasyonları olarak İstanbul’da farklı yörelerin köftesini bilerek ya da bilmeyerek temsil ediyorlar.

Sizin Türkiye’deki favori köftecileriniz ve köfte çeşitleriniz hangileri? Bir Türkiye köfte turu yapmak isteseniz hangi illeri mutlaka yol planınıza alırdınız? Tekirdağ, Akhisar, Akçaabat, İnegöl tamam cepte ama, ülkede gizli saklı köfte cennetleri yok mu yani?

Cevaplarınızı sosyal medya hesaplarından, yazı altı yorum kısmından ve e-posta yoluyla bekliyorum.

Afiyetler olsun.