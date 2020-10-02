Türk waffle'cıya waffle'ın ana vatanından büyük ödül

İzmir'den karayoluyla Belçika'nın başkenti Brüksel'e 3 günde ulaştırılan waffle, Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsünün Michelin yıldızlı 200 şef ve sömeliyeden oluşan jürisi tarafından kör tadımda değerlendirildi. Uluslararası hedonik duyusal analiz metotlarının baz alındığı tadım oturumunda Waffle'cı Akın, yine Üstün Lezzet Ödülü sertifikası almaya hak kazandı. Böylece Waffle'cı Akın, bu lezzetin anavatanı olarak kabul edilen Belçika'dan yine büyük ödülü almayı başardı.





Waffle'cı Akın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Geren, dünya standartlarında bir ürün sunmanın gururunu yaşadıklarını belirerek, “Çabalarımızın karşılığını ikinci kez Üstün Lezzet Ödülü sertifikası ile aldık. İlk ödülümüz aslında ulaştığımız lezzetin tescillenmesiydi. İkincisi ise bu lezzeti hiç değiştirmediğimizin kanıtı. Bugün dünyadaki en önemli konu yaptığınız işin sürdürülebilir olmasıdır. Lezzet dünyasında da en önemli konu bu. Bizim lezzetimiz hem iyi hem aynı. Bugün hangi şubemize giderseniz gidin, üstün lezzeti bulursunuz" diye konuştu.