Türk Şef Ahmet Dede'ye İrlanda'da Michelin yıldızı geldi

Cork'un Baltimore isimli köyünde bulunan dede'ye "Kaliteli yemekler, uğradığınıza değer" yorumuyla 1 Michelin yıldızı verildi.

dede, Customs House Baltimore'un içinde bulunuyor. Ahmet Dede restoranı iş ortağı Maria Archer ile birlikte idare ediyor.

2017 yılından bu yana Baltimore'da yaşayan Şef Ahmet Dede, basit ama kaliteli lezzetleriyle tanınıyor. Yerel tedarikçilerin ve toplayıcıların ürünlerini kullanan Dede, sıfır atık prensibiyle rafine ve şık tabaklar ortaya koyuyor.

Dede'nin tabaklarında Türk mutfağı esintileri de oldukça baskın. Michelin'in duyurusunda da buna vurgu yapılarak, "En üst seviyede yetenekli şef Ahmet Dede, Türk mirasını, Baltimore'un şanslı insanlarıyla paylaşıyor" ifadeleri kullanıldı.

Özellikle isot biberle lezzetlenen ıstakoz kebabı ve fındıklı baklava gibi yemekler restoranın spesiyalleri arasında. dede'nin bir diğer spesiyal yemeği de karabuğday ve portakalla servis edilen yaban geyiği eti.

MICHELIN'E YABANCI DEĞİL

Ahmet Dede ve restoranları için bu Michelin yıldızı ilk değil. Dede'nin head chef'liğini yaptığı, kısa bir süre önce kapanan 'Mews' da Michelin Rehberi'nin 2018 ve 2019 edisyonlarında 1 yıldıza layık görülmüştü.

dede'nin geçtiğimiz yıl 16 Mart'ta planlanan açılışı, koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti.





MICHELIN REHBERİ NEDİR?

Her yılın başında açıklanan Michelin Rehberi, dünyanın dört bir yanındaki restoranların, gizli bir müfettiş sistemiyle değerlendirilmesine ve 1, 2 ya da 3 yıldızla notlanmasına dayanıyor.

Michelin Rehberi, ilk defa 1889’da Fransa’da ortaya çıktı. Ancak o zamanlar bugünkü gibi dünyanın en iyi restoranlarını değerlendirmeyi amaçlamıyordu. Rehbere de adını veren otomobil lastiği şirketinin sahipleri Andre ve Edouard kardeşler tarafından hazırlanan ve şirketin ürünlerini satın alan araç sahiplerinin hayatını kolaylaştırmak için bazı ipuçlarını derleyen kırmızı bir kitapçıktı.

Andre ve Edouard kardeşler, sürücülerin güzel yemek yiyebilecekleri ve konaklayabilecekleri mekanların yanına “Buranın yemeği iyidir, mola vermeye değer” anlamında işaretler koyuyorlardı. 1926 yılından itibaren fine dining restoranların değerlendirilmesine geçildi. 5 yıl sonra 3 yıldızlı değerlendirme sistemi gündeme geldi. 1936 yılında da yıldız almaya uygun görülen restoranların uyması gereken kıstaslar netleştirildi.