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Yemek Kültürü
Haber: AA Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 26.01.2021 - 10:58 | Son Güncelleme:

Türk mutfağı dünyaya GoTurkey sitesi üzerinden tanıtılacak

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Türk mutfağı dünyaya GoTurkey sitesi üzerinden tanıtılacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk mutfağının lezzetlerine, gastronomi rotalarına ve önde gelen restoranlarına ilişkin bilgileri GoTurkey sitesinden meraklılarının ilgisine sundu.

Bakanlık, Türkiye'nin turizm ve kültür zenginliğini tanıttığı sitede Türk mutfağının zenginliklerine de yer vermeye başladı.

Türkiye'deki büyük fauna ve flora çeşitliliğinin, bölge mutfaklarındaki büyük çeşitliliğe katkı sağladığı, hemen hemen her bölgenin kendi gastronomi deneyimini sunduğu vurgulanan sitede, "Türk Kahvaltısı", "Türk Sokak Gıdası", "Lokantalar", "Güzel Yemek", "Eşsiz Yiyecekler ve İçecekler", "Meze" Kültürü", "Hasat Günleri", "Sağlıklı Türk Mutfağı", "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı", "Gastro Rotaları" ve "Yavaş Yemek" başlıklarında bilgilere yer veriliyor.

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Ege yöresi, Gaziantep, Van ve Karadeniz'in kahvaltı çeşitlerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı sitede, Türkiye'nin kahvaltı kültürünün dünyanın en iyi 10 kahvaltısından biri olduğuna işaret ediliyor.

Restoranlar ana yemekleriyle

Türkiye'nin tüm illerinde önde gelen lezzetleri sunan restoranlardan başlıcalarının kuruluş yılları ve menülerindeki seçkin yemekler de sitede yer alıyor.

Tahin, sucuk, enginar, anason, safran ve zeytin gibi Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri hakkında kısa bilgilerin sunulduğu GoTurkey sitesinde fındık, zeytin, üzüm ve safran çiçeklerinin hasat günlerine ilişkin bilgiler bulunuyor.

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Vejetaryenlere "çiğ köfte" ve "şakşuka" önerisi

Türk mutfağındaki vejetaryenlere yönelik yemeklere dikkatin çekildiği sitede, et ve et ürünlerini tercih etmeyenlere yaprak sarma, barbunya fasulyesi, enginar kalbi, şakşuka, çiğ köfte, kalem böreği ve mücver önerisi yapılıyor.

Lezzetleri 5 duyuyla birleştirmeyi hedefleyen GoTurkey'de, 7 bölgeye ait lezzetler, buralarda gezilip, görülecek yerler, fark edilebilecek kokulara ilişkin tavsiyelere de yer veriliyor.

Başlıca çorba, meze, sıcak başlangıçlar, kebap, tencere yemeklerinin tariflerinin yer aldığı sitede, sokak lezzetleri olarak midye dolma, simit, kumpir, kestane kebabı, tavuklu pilav, çiğ köfte sayılıyor.

GoTurkey sitesi, Türkiye'ye gelecek turistlere gastronomi alanında rehberlik edecek.

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