Türk kahvesine AB'den tescil

Türk kahvesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan başvuru sonucunda Avrupa Birliği'nde 'Geleneksel Ürün Adı' (Traditional Specialities Guaranteed) olarak ilan edildi.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamada, Türk kahvesinin, Avrupa Birliği’nde 'Geleneksel Ürün Adı' olarak ilan edildiği belirtilerek, "3 aylık sürecin tamamlanmasının ardından Türk kahvesi, Türkiye'nin AB'de tescil edilen ilk 'Geleneksel Ürün Adı' olacak.

Kültürümüzün en köklü sembollerinden biri olan Türk kahvesi, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alıyor. 500 yılı aşkın geçmişiyle, sadece bir içecek değil; misafirperverliğimizin, sohbetin ve dostluğun simgesi.



TOBB olarak yerel ve geleneksel değerlerimizi korumak, dünya çapında tanıtmak ve tescil ettirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Türk kahvesinin eşsiz kokusu ve lezzeti Avrupa'da da tescilleniyor" denildi.