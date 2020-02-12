Türk döneri dünyaya Dubai'den tanıtılacak

Tüm Dönerciler Derneği'nin açıklamasına göre, Türk döneri, Dubai'de görücüye çıkacak. Dünyanın en önemli yiyecek-içecek fuarları arasında gösterilen Gulfood 2020'de boy gösterecek üreticiler, Türk dönerinin tanıtımını gerçekleştirecek.

Bu yıl 16-20 Şubat'ta 25'inci kez düzenlenecek ve 100 binden fazla profesyonel ziyaretçinin katılımının beklendiği fuarda, 200'den fazla ülkeden gelen ziyaretçilere Türk döneri ikram edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüm Dönerciler Derneği Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek, Gulfood 2020'ye büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu fuar, sadece bölge ülkeler değil, tüm dünyanın en önemli sektörel buluşması, tamamen profesyonellere yönelik bir buluşma... Türk dönerinin dünyadaki sözcüsü ve savunucusu olarak, Gulfood 2020'de kendi standımızda ülkemizi temsil edeceğiz. Yiyecek içecek sektöründe dünyaca ünlü çok sayıda şef ve aşçı, sektörün devleri bu fuarda ürünleriyle boy gösterecek. Biz de Türk dönerinin lezzetini burada sergileme imkanı bulacağız. Yeni pazarlara ulaşmak, yeni satış kanallarına girmek istiyoruz."