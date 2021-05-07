Tunceli Yemekleri - Tunceli'de Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Tunceli Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Tunceli’de geçim tarım ve hayvancılık ile sağlanıyor. Bu da yemeklerin çeşitliliğini arttıran en önemli faktörler arasında yer alıyor. Özellikle de et yemekleri ile dikkat çeken Tunceli, zengin bir mutfak kültürüne sahiptir.

Tunceli'nin Meşhur Yemekleri

Tunceli geçim kaynağını genellikle tarım ve hayvancılıkla karşılayan illerimiz arasında yer alıyor. Bu geçim kaynağı, yemekleri de şekillendiren bir etken haline gelmiştir. Tunceli'de aynı zamanda yöreye özgü yemek çeşitleri ve tahıllı yemekler yöresel yemeklerin çoğunluğunu oluşturuyor. Tunceli'nin en meşhur yemekleri ise;

Dövme Çorbası

12 İmam Çorbası

Babuko

Şir

Dersim Kömbesi

Bişi

Haşıl

Mumbar Dolması

Dövme Pilavı (Döğme Pilavı)

Tunceli Ovacık Dağ Sarımsağı

Soğan Aşı

Gulik

Mantar Yemeği

Dut Tatlısı

Halbur Hurması

Pekmez Helvası

Kabak Tatlısı

Tunceli'de Ne Yenir ve Neyi Meşhur?

Tunceli, et yemekleri, enfes çorbaları, çeşitli mezeleri ve zengin salataları ile dikkat çeken pek çok yöresel yemeğe sahiptir. Tunceli'nin yöresel yemeklerinin içinde genellikle et bulunur. Aynı zamanda Tunceli'nin yöresel yemekleri bol baharat ile zenginleştirilen yemeklerdir. Bölgenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıkla sağlandığı için bu durum yemeklere de yansıyor.

Tunceli Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Dövme Çorbası: halk arasında "Döğme Çorbası" olarak bilinen ve iftar sofralarında sıkça tercih edilen bir çorba çeşididir. Dövme çorbasının özelliği içindeki buğdayın tazeliğinden geliyor. Damak tadına göre farklı sunum şekilleri vardır. Bu çorba, genellikle yağda kızdırılmış kırmızı biberle birlikte servis edilir.

12 İmam Çorbası: Muharrem ayında Alevi mezhebine mensup vatandaşların sıkça yaptığı 12 günlük oruç sonrası titizlikle hazırlanan bu doyurucu ve çok lezzetli çorbanın kuru fasülye, nohut, yarma, üzüm, incir, ceviz, Fıstık, fındık ve çok daha fazla malzeme bulunuyor. Bu çorbayı hazırlanırken 12 imamların adını saymak ise, dini bir ritüeldir. 12 imamı anmak için yapılan bu özel çorba aynı zamanda düğünlerde ve cenazelerde de hazırlanıyor.

Babuko: Babuko, Tunceli'nin en sevilen yemekleri arasında yer alıyor. Yapımı biraz zahmetli olsa da çok sevilen bir yemek olduğu için sofralardan eksik olmuyor. Pek çok yörede farklı isimlerle karşımıza çıkan bu yemek, un, su ve tuzla hamura yuvarlak bir şekil verilerek fırınlanması ile yapılıyor. İyice pişen hamurun içi bir kaşık yardımı ile oyularak küçük parçalar haline getiriliyor. Küçük parçalar haline getirilen hamurun üzerine damak zevkine bağlı olarak sarımsaklı yoğurt ve yağda eritilmiş pul biber dökülerek servis edilir. Çok az malzemeden bu kadar lezzetli bir yemeğin nasıl yapıldığına şaşıracaksınız.

Şir: Yapımı oldukça zahmetli bir yemek çeşidi olan Şir'in ana malzemesi taze yoğrulmuş bir hamurdur. Diğer illerde de sık yapılan bu yemek, bazı kaynaklarda karşımıza "babuka" olarak çıksa da daha başka bir lezzettir. İçi açık ve rulo şeklinde tepsiye dizilen hamur bezelerinin nar gibi kızarana kadar fırında tutulması ile yapılır. Damak tadınıza uygun taze köy tereyağı ya da yoğurt ile servis edilir. Bu yemeği, el açması olarak yapmasanız da lavaş ekmeklerini şeritler halinde keserek kısa süre içinde hazırlayabilirsiniz.

Dersim Kömbesi: Pargaç, kömbe ya da gömme isimleri ile de bilinen bu özel yemek, anneanne veya babaannelerimizin elleri ile lezzetlenen, az malzemeli ve çok lezzetli bir yemek çeşididir.

Bişi: Tunceli'de kahvaltı sofralarının vazgeçilmez parçası olan bişi, çok lezzetli bir hamur işidir.

Haşıl: Sadece Tunceli'de değil Anadolu'nun pek çok bölgesinde farklı versiyonlarla ve isimlerle bilinen bu yemek, pilavlık bulgurun, süzme yoğurt, su ve tereyağı ile birleşmesi ile ortaya çıkar.

Mumbar Dolması: Dersim bölgesinde "bumbar" ismi ile de bilinen bu yemek, koyun bağırsağı ile yapılır. Özel harmanlanmış baharatlarla içeriği zenginleştirilen bu yemeğin pişirme süresi oldukça uzundur.

Dövme Pilavı (Döğme Pilavı): Oldukça doyurucu ve besleyici bir yemek çeşidi olan dövme pilavı, içinde kullanılan buğday uzun bir süre tok hissetmenizi sağlar. Çevre illerde de bulabileceğiniz bu lezzet, bazen tek başına bazen de et yemeklerinin yanında servis edilir.

Soğan Aşı: Doğu Anadolu'nun pek çok şehrinde yağılan bu lezzet, Tunceli mutfağında önemli bir yer tutuyor. Soğan aşının içinde bol miktarda kuru soğan, bayat ya da kuru ekmek ve tereyağı da bulunuyor.