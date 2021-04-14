Tulumba tatlısı nasıl yapılır? Ev yapımı tulumba tatlısı tarifi

Hem kolay hem lezzetli bir tatlı olan tulumba tatlısını çoğu zaman tatlıcılardan alsak da aslında evde de kolaylıkla yapılabileceğinizi biliyor muydunuz? Tek ihtiyacınız bir kase hamur, bir tencere de şerbet. Peki, tulumba tatlısı nasıl yapılır? diyorsanız, çıtır çıtır kıvamıyla herkesin çok beğeneceği ev yapımı tulumba tatlısı tarifini veriyoruz.

Tulumba Tatlısı İçin Malzemeler

Hamurunu hazırlamak için:

2 su bardağı su

2,5 su bardağı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı limon suyu

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı limon suyu

Kızartmak için;

Ayçiçeği yağı

Tulumba Tatlısı Nasıl Yapılır?

Öncelikle tatlınızın şerbetini hazırlayalım. Bunun için; şeker ve suyu bir tencerede pişirip kaynamaya başlayınca altını kısın.

Kıvamı koyulaşana kadar kısık ateşte 30-35 dakika pişirin.

Şerbetin şekerlenmemesi için limon suyunu da ilave edin ve ılınmaya bırakın.

Şerbeti oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın ve iyice soğutun.

Tatlının hamuru için; su, tereyağı, şeker ve tuzu ekleyip kaynatın.

Unu eleyip kaynayan karışıma ilave edin.

Tahta kaşıkla iyice karıştırın ve altını kısın.

5 dakika kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.

Hamuru oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirip içine teker teker çırpmaya devam ederek yumurtaları ekleyin.

Yumurtaları mikser yardımıyla hamura iyice yedirdikten sonra limon suyu ve irmiği de ilave edin ve yeniden 5 dakika daha mikserle karıştırın.

Sıvı yağı tencerenize alıp hamurdan soğuk yağa krema sıkma torbası ve yıldız uçla parçalar sıkın ve altını kısık ateşte açın.

Tam kıvamında kızaran tulumbalarınızı yağdan alıp soğuk şerbete atın ve 2-3 dakika bekletin.

Kevgir yardımıyla şerbetten aldığınız tatlılarınızı servis tabağına aktarıp servis edin.

Afiyet olsun…