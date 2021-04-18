Trileçe nasıl yapılır? Trileçe tarifi

Trileçe, üç farklı sütle hazırlanan nefis bir tatlı. Fakat tek bir çeşit sütle de hazırlanabilir. Lezzetli olmasının yanı sıra hafif de bir tatlı olan trileçenin tadına bir defa bakan çok beğenecek. Denemek isterseniz, trileçe tarifini sizin için derledik.

MALZEMELER:

5 adet yumurta

1 paket vanilya

7 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

6 yemek kaşığı toz şeker

Şerbeti için:

3,5 su bardağı süt

1 paket krema

3 yemek kaşığı toz şeker

Karamel sosu için:

1 paket krema

2 yemek kaşığı tereyağı

1 büyük çay bardağı toz şeker

NASIL YAPILIR?

Yumurta ve şekeri karıştırma kabına alıp güzelce çırpın. Daha sonra un, vanilya ve kabartma tozunu da ilave edin. Daha sonra bir spatula yardımıyla tüm malzemeleri alttan üste doğru karıştırın. Harcınızı tamamen karıştırdıktan sonra yağlanmış fırın tepsisine dökün. Üzerini de düzelttikten sonra fırına verin. Kekinizi 180 derecede 30 dakika kadar pişirin. Pişen keki fırından alıp soğuması için kenara alın. Soğuduktan sonra da bir kürdan veya çatalla üzerinde delikler açın.

Tatlınızın şerbeti için; süt, şeker ve kremayı çırpın ve buzdolabına alın. Daha sonra da karamelli sosu hazırlayın. Bunun için şekeri bir sos tenceresinde eritin. Üzerine de tereyağı ekleyin. Şeker ve tereyağı biraz kaynayınca kremayı ekleyin. Sosunuzu güzelce karıştırıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Buzdolabında beklettiğiniz sütlü sosu kekin üzerine yayın. Hazırladığınız karameli de krem şantinin üzerine güzelce yaydıktan sonra trileçe tatlınız hazır.