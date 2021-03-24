Trileçe nasıl yapılır? Evde trileçe yapmanın püf noktaları

Trileçe Tatlısı için Malzemeler:

5 adet yumurta

1 paket vanilya

7 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

6 yemek kaşığı toz şeker

Şerbeti için:

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı keçi sütü

2 su bardağı inek sütü

1 su bardağı manda sütü

Karamelli sosu için:

1 paket krema

2 yemek kaşığı tereyağı

1 büyük çay bardağı toz şeker

Trileçe Tatlısının Yapılışı:

Yumurta ve şekeri derin bir karıştırma kabının içine ekleyin.

Şekerler tamamen eriyip krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Karıştırma kabının içine un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyin.

Spatula kullanarak, bütün malzemeleri alttan üste doğru sürekli olarak karıştırın.

Hazırladığınız harcı yağlanmış fırın kabına döküp üzerini düzeltin.

Trileçenin kek tabanını önce 170 derece ısıtılmış fırında 10 dakika kadar pişirin.

Daha sonra fırının sıcaklığını 150 dereceye indirip 20 dakika daha pişirmeye devam edin.

Pişen keki oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Ardından kürdan kullanarak, kekin üzerinde delikler açın.

Sütlü şerbetini yapmaya başlayın. İnek sütü, manda sütü ve keçi sütünü derin bir tencerede karıştırın.

Tencereye şekeri ilave edin ve iyice eriyene kadar karıştırın.

Bu aşamada sütlü şerbet için manda ve keçi sütünü kullanmadan, 3 su bardağı inek sütü ve 1 su bardağı krema kullanarak da şerbetinizi hazırlamanız mümkün.

Şeker tamamen eriyip, sütler kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatıp bırakın.

Bu sırada karamelini hazırlayın. Ayrı bir sos tenceresinde toz şekeri dikkatlice eritin.

Üzerine tereyağını ilave edin.

Tereyağlı şeker karışımı fokurdamaya başlayınca üzerine kremayı ekleyin.

Güzelce karıştırıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Ilık sütlü şerbeti, oda sıcaklığında soğumuş olan trileçe kekinin üzerine dökün.

Kek sütü iyice çektikten sonra buzdolabında soğumaya bırakın.

Bu arada bir kenarda 1 paket krem şantiyi hazırlayın.

Buzdolabında soğuyan kekin üzerine ince bir tabaka halinde krem şantiyi eşit bir şekilde yayın.

Son olarak hazırladığınız karameli de krem şantinin üzerine dökün.

Hemen dilimleyip soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun.

Trileçe Yapımının Püf Noktaları

Ev yapımlarında dikkat edilmesi gereken noktaların başında da hamurun kıvamı gelmektedir. Hamurunda kullanılacak yumurtaların sarıları ve akı ayrılmalıdır. Kabartma işlemi ise iyi yapılmalıdır. Toz halindeki malzemeleri mutlaka elekten geçirip gezdirerek ilave etmelisiniz. Aksi halde birden eklediğinizde kabarttığınız hamur sönecektir. Hamuru fırına direkt olarak yerleştirmek yerine üzerini alüminyum folyo ile kaplayabilirsiniz. Ayrıca tatlıya lezzet veren 3 farklı hayvanın sütünün kullanılmasıdır. Trileçe yaparken tam kıvamını yakalamak istiyorsanız bu detayı gözden kaçırmamanızı tavsiye ederiz.