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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 05.11.2020 - 15:56 | Son Güncelleme:

Trifle nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım trifle tarifi

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Trifle nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım trifle tarifi
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Trifle, İngiltere ve İrlanda’da sıklıkla yapılan hafif bir tatlı. Katmanlı bir tatlı olan triflede haşlanmış vişne, çilek veya şeftali meyveleri kullanılabilir. Peki, trifle nasıl yapılır? İşte adım adım trifle tarifi…

TRİFLE İÇİN MALZEMELER

1 paket kedi dili bisküvi
1 paket krema
1 yemek kaşığı pudra şekeri
1 paket vanilya
500 gram çilek

Puding İçin

2 yemek kaşığı mısır nişastası
2 yemek kaşığı kakao
5 yemek kaşığı toz şeker
1 paket krema
3 su bardağı süt
2 yumurta
1 su bardağı damla çikolata

TRİFLE YAPIM AŞAMALARI

İlk olarak puding için nişasta, şeker, kakaoyu derin bir tencereye aldıktan sonra üzerine süt, krema ve yumurtaları ekleyerek kabarana dek çırpın. Damla çikolataları ekledikten sonra kısık ateşte koyulaşana dek pişirin. Krema soğuduktan sonra pudra şekeri ve vanilyayı ekleyin, bir kez daha çırpın. Kedi dili bisküvileri kırıp tatlı için seçtiğiniz kasenin en altına yerleştirin. Biraz çilek ekledikten sonra kremanın yarısını çileklerin üzerine ekleyin. Bir kez daha kırılmış kedi dili bisküvilerini ekledikten kalan pudingin hepsini dökün. En son çilek ve nane yapraklarıyla süsleyin.

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