Trabzon Yemekleri - Trabzon'da Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Trabzon Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Trabzon yemekleri oldukça lezzetli olan Karadeniz yemeklerinden oluşmaktadır. Son derecede faydalı olan yemekler arasında yer almaktadır. Trabzon yemekleri Karadeniz turundan sonra mutlaka denenmesi gereken yöresel lezzetler arasında yer almaktadır.

Meşhur Trabzon Yemekleri - Trabzon Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

1) Kuymak

Karadeniz yemekleri ile özdeşleşmiş olan Kuymak Trabzon'da tadabileceğiniz en güzel yemekler arasında yer almaktadır. Kuymak aynı zamanda Trabzon'da kahvaltılarda sürekli olarak tercih edilen bir besindir. Bundan dolayı Kuymak hem lezzetli ve bir o kadar da sağlıklıdır. Bu bölgeye has olan yemeklerden olan Kuymak çok güzel bir yöresel lezzettir.

2) Laz Böreği

Trabzon'a has olan bir diğer yöresel lezzet de Laz böreğidir. Laz böreği hem şerbetli hem de şerbetsiz olarak servis edilmektedir. Daha çok bu lezzeti tadanlar şerbetli laz böreğini denemektedirler. Laz böreği daha önce yemiş olduğunuz böreklerden daha farklı olarak oldukça güzel bir tadı olan baklavalık yufka ile hazırlanan bir börektir.

3) Hamsiköy Sütlacı

Trabzon'da ki tatlılardan olan Hamsiköy sütlacı daha önce yemediğiniz tatlılardan bir tanesidir. Bu bölgeye has olarak yapılan bu tatlı daha çok Trabzon Maçka'da yapılan bir tatlıdır. Trabzon'un en sevilen tatlıları arasında yer almaktadır. Hamsiköy sütlacı tamamen doğal malzemeler ile üretilmiş olan bir tatlıdır.

4) Akçaabat Köftesi

Trabzon Akçaabat'a özel olan bu yemek mutlaka tatmanız gereken lezzetlerden biridir. Akçaabat köftesi gerek lezzeti gerekse de görüntüsü ile deneyenleri mest etmektedir. Akçaabat köftesi tandır ekmeği ve közlenmiş biber ile birlikte servis edilir. Trabzon'un herhangi bir noktasında deneyebileceğiniz Akçaabat köftesi kömür ateşi ile oluşturulan bir köftedir.

5) Turşu Kavurması

Trabzon yemekleri ile özdeşleşmiş olan turşu kavurması mevsiminde toplanan taze fasulyeler ile birlikte yapılan bir yemektir. Bu yemeği içerisinde aynı zamanda soğan da yer almaktadır. Kavanozda yer alan turşuyu kavurarak yapılan bu yemeğin adına bundan dolayı turşu kavurması denilmiştir. Turşu kavurması mısır ekmeği ile birlikte servis edilir. Trabzon ev yemeklerinde en meşhur yemeklerdendir.

6) Trabzon Pidesi

Trabzon pidesi Trabzon kültürünü yansıtan bir yemektir. Pidelerin büyük bir titizlik ile hazırlanıp servis edildiği bilinmektedir. Trabzon şehrinin yöresel peyniri ve eti ile birlikte hazırlanan bu pide el hamuru ile yapılmaktadır. Baştan aşağı yapımında büyük emek sarfedilen bu yemeği mutlaka denemeniz gerekmektedir. Restoranlarında en sevilen yemekleri arasında Trabzon pidesi gelmektedir. Trabzon pidesi Trabzon'da yer alan lüks otellerde de servis edilir.

7) Hamsi Yemeği

Hamsi ile birlikte hazırlanan bu yemek Trabzon denilince akla ilk gelen yemekler arasındadır. Trabzon'da hamsi avcılığı oldukça fazla yaygındır. Bundan dolayı bu şehirde hamsi yemekleri de çok meşhurdur. Soğan ve mısır unu ile birlikte hazırlanan hamsi yemeği bu yörenin tadılabilecek en güzel yemekleri arasında yer almaktadır.

8) Kalkanoğlu Pilavı

Daha önce yediğiniz pilavları unutun. Trabzon yemekleri arasında en ünlü yemekler arasında yer alan Kalkanoğlu pilavı kendine has hazırlanışı ile servis edilen çok güzel bir yemektir. Bu yemek ilk olarak Osmanlı Rus savaşlarında yapılmış olduğu için özel bir yemektir. Tam olarak 150 yıllık bir geçmişi olan Kalkanoğlu pilavı içerisinde pişmiş olan tavukta yer almaktadır.

9) Karalahana Sarması

Lahana yemekleri arasında en sevilen yemekler arasındadır. Trabzon'da ki karalahana sarması çorba eşliğinde de servis edilen bir yemektir. Oldukça lezzetli bir yemek olan karalahana sarması aynı zamanda çok faydalı bir yemektir. Trabzon'a geldikten sonra denemeniz gereken ilk yemekler arasında karalahana sarması yer almaktadır. Özellikle akşam yemeklerinde karalahana sarması sürekli olarak servis edilir.

10) Palamut Dolması

Trabzon'da ki balık yemeklerinden bir tanesidir. Palamut balığının içi oyularak yapılmaktadır. İçine ceviz içi ve soğan limon ilave edilir. Çok lezzetli bir yemektir.