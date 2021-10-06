Trabzon hurması nasıl kurutulur ve saklanır? Evde cennet elması fırında dilimli ya da bütün olarak kurutma

Trabzon hurmasının kuru formu; yararlarından ötürü yaygın şekilde her mevsim tüketilmektedir. Çay, kahve gibi içeceklerin yanına ikramlık şekilde konulacak Trabzon hurması kurusuyla kurabiye ve kek gibi atıştırmalıklar hazırlanabilir. Trabzon hurması kurusu; besleyici ve lezzetli bir ara öğün olarak nitelendirilebilir. Trabzon hurmasını; ev ortamında kurutmanın yanı sıra fırın içerisinde de kurutmak mümkündür. Oldukça kolay şekilde kurtulan Trabzon hurmalarını uygun bir şekilde saklamak, uzun ömürlü olmaları açısından önemlidir.

Trabzon Hurması Nasıl Kurutulur?

Trabzon hurması kuruturken, hurmaların iyice yumuşaması ve olgunlaşmasını beklemek oldukça önemlidir. Sert şekilde kurutulan Trabzon hurmalarının lezzetleri iyi olmayıp bununla beraber kurumaları da vakit alacaktır. Trabzon hurmasının yeteri kadar olgunlaşması durumunda; aşağıdaki aşamaların gerçekleştirilmesi önemlidir. Trabzon hurması kurutmak için;

- İlk şekilde hurmalar güzelce yıkanmalı ve daha sonra kabuk bölümleri soyulmalıdır.

- Yıkanan, kabukları soyulan hurmaların sap bölümleri koparılmadan, saplarına düğüm atıp, iplere bağlamak gerekmektedir.

- Tencere içine tarçın ve şeker ilavesi yapılmalıdır. Kaynayan tarçınlı ve şekerli suya Trabzon hurmaları 10 saniye kadar batırılarak çıkarılmalıdır.

- Güneş bulunan ve nem olmayan bir ortam içerisinde Trabzon hurmaları asılarak kurutulabilir. Yaklaşık bir ay sonra Trabzon hurmaları ipten alınarak tüketilebilir.

Trabzon hurmalarını kurutmak adına en uygun olanı rüzgarlı ancak kuru hava tipidir. Çok nemli veya yağmur bulunan yerlerde Trabzon hurması kurutma işlemi kesinlikle yapılmamalıdır. Bu çeşitteki havada kurutma işleminin yapılması, küf oluşumuna sebep olur. Meydana gelecek olan küf ise insan sağlığı adına zararlıdır. Bu durum yalnızca Trabzon hurması adına değil başka bütün kuru meyveler adına geçerli olacaktır.

Trabzon hurmaları; güneş bulunmayan bir ortam olması halinde fırında ya da sobalı bir oda içerisinde de kurutulabilir. İdeal ortamın olmaması durumunda, hurmalar kalorifer peteği üstünde de kurutulabilir. Trabzon hurmaları kurutulurken dikkat edilmesi gereken en önemli konu; hurmaların olgunlaşma düzeyinin normal olmasıdır. Trabzon hurmalarının saplarının alınmaması, ipe sermek açısından önemli olacaktır. Trabzon hurmalarının kurutulma süresi, bulunan ortama ve neme göre değişebilmektedir.

Trabzon Hurması Kurusu Nasıl Saklanır?

Bütün kuru meyveler, baharatlar, kuruyemiş türlerinde olduğu gibi Trabzon hurması da; nemsiz, kuru ve direkt güneş almayan yerlerde saklanmalıdır. Bilhassa yaz mevsiminde, sıcaktan ötürü kolay bir şekilde bozulacak, sinek kapacak yerler olacağından, Trabzon hurması kurusunun saklanacağı en uygun yer buzdolabı olacaktır. Trabzon hurması, buzdolabında konduğu zaman belli oranda sertleşecektir. Ancak tüketmeden önce oda sıcaklığı içerisinde belli bir süre bekletildiği zaman hurmalar yumuşak bir hal alacaktır. Pamuk içeren keseler de hurma saklamak adına uygundur.

Evde Cennet Elması Fırında Dilimli ya da Bütün Olarak Kurutma

Cennet elması kurutmanın bir başka metodu ise; fırın içerisinde kurutmadır. Arzuya göre cennet elmaları bütün veya dilimli şekilde kurutulabilir. Bunun dışında kurutma işlemi adına özel olarak üretilen kurutma fırınlarının kullanılması da faydalı olabilir.

Klasik mutfak fırınıyla da cennet elması kurutma işlemi yapılabilir. Kurutma; 10 ile 12 saat boyunca sürebilir. Mutfak fırını olabildiği kadar en düşük ısıda ve fanlı şekilde ayarlanmalıdır. Ara sıra cennet elmaları ters bir şekilde çevrilmelidir. Cennet elmalarının fırına konmadan önce saplarının alınması gerekmektedir. Aksi halde kalmaları durumunda yanmaları olasıdır.