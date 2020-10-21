Toz şeker kullanarak fırının sıcak noktalarını test etmeye ne dersiniz?

Fırınınızın sıcak ve soğuk noktalarını hızlıca test etmek için şeker kullanma fikri aslında pastacılık okullarında sıklıkla kullanılan bir yöntem. Ancak ev fırınlarında bunu denemek çok daha pratik ve hızlı...

Peki bunu nasıl yapabilirsiniz?



1. Fırın rafınızı orta ayarda kullanın ve ısıyı 200 dereceye getirin.

2. Fırın tepsisine yağlı kağıt koyun ve üzerine eşit tabaka halinde toz şeker serpin.



3. Önceden ısıttığınız fırınınızın orta rafına tepsiyi yerleştirin, ardından 10 dakika pişirin.

4. Fırından çıkardığınızda, tepsideki sıcak ve soğuk noktaları kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Daha koyu, yanmış alanlar sıcak noktaları gösterirken, erimemiş alanlar soğuk noktalardır.

Kullanılan şekerle ne yapılabilir?

Eritilmiş şekeri sonrasında değerlendirmek istiyorsanız, dikkatlice bir tencereye aktarabilir, bir bardak veya kullandığınız şekere eşit miktarda su ekleyebilir ve şeker eriyene kadar kısık ateşte ısıtabilirsiniz. Bu karamelize şeker, tatlı ya da kahvelerde lezzetli bir şurup olarak kullanılabilir.



Fırınınıza gelince, artık daha başarılı bir şekilde daha fazla tarif pişirebilirsiniz. Çünkü hangi alanlardan kaçınmanız gerektiğini veya malzemeleri düzenli olarak çevirmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Sıcaklığın son derece tutarsız olduğunu fark ederseniz, fırının kalibre edilmesini düşünebilir ya da en kısa zamanda fırının altında kullanmak üzere bir fırın taşı edinebilirsiniz.



