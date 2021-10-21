Toyga (Toğga) çorbası tarifi: Toyga çorbası nerenin, nasıl yapılır?
Toyga çorbası diğer adıyla yarma çorbası, Tokat, Karaman, Osmaniye bölgelerimize ait bir tür yoğurt çorbasıdır. Toyga çorbası yağımı için kullanılan malzemeleri arasında yarma, nohut ve yoğurt bulunur ve bu ana malzemelerle yazın soğuk, kışın ise sıcak bir şekilde tüketilebilir. Evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu yöresel toyga çorbası tarifi için malzemeleri ve yapımını paylaşıyoruz.
MasterChef ekranlarına konuk olan toyga çorbası tarifi, malzemeleri ve yapımı hemen aşağıda...
Toyga Çorbası Tarifi Malzemeleri
Yarım su bardağı yarma
1 su bardağı süzme yoğurt
2 yemek kaşığı un
1 adet yumurta sarısı
1 su bardağı haşlanmış nohut
5 su bardağı su
Tuz
Üzeri için:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
Nohutları 8-10 saat önceden ıslatıp çorbayı yapmaya başlamadan önce haşlayın.
Yoğurt, yumurta ve unu tencerede bir araya getirin.
Üzerine 1 su bardağı su ekleyip güzelce çırpın.
Kalan 4 su bardağı suyu da tencereye ekleyin.
Yarmaları da ilave edip kaynayana kadar karıştırarak pişirin.
Haşladığınız nohutları da ekleyip yarmalar yumuşayana kadar arada karıştırarak pişirin.
Yarmalar yumuşayınca çorbayı ocaktan alın.
Tereyağını tavada kızdırıp naneyi ilave edin ve bir iki dakika çevirin.
Üzerine naneli yağı döktüğünüz çorbayı kaselere bölüştürüp servis edin. Afiyet olsun…