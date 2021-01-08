Tonka fasulyesi nedir? Tonka fasulyesi nerelerde kullanılır?

İlk bakışta siyah üzüm kurusuna benzeyin tonka fasulyesi, aslında Amazon yağmur ormanlarının derinliklerinde yaşayan büyük bir ağacın tohumlarından elde ediliyor. Tatlıların üzerine rendelendiğinde ya da şerbetlere eklendiğinde kattığı lezzet o kadar iyi ki tonka fasulyesi için “Dünyanın adını bile duymadığınız en lezzetli malzemesi” yakıştırması yapılıyor.

Taze kesilmiş çim, vanilya, meyan kökü, karamel, karanfil ve manolya kokularının hepsini bir arada hissettirdiğini söylenen tonka fasulyesi bu özelliğiyle bilhassa Michelin yıldızlı pasta şeflerinin favorisi. Şefler bu ürünü tatlıların üzerine rendeleyerek kullanıyor.

Ancak tonka fasulyesini çok çok az tüketmek gerekiyor. Aksi takdirde içeriğinde bulunan “coumarin” isimli bir madde nedeniyle ölümcül zehirlenmelere yol açıyor. (Tonka fasulyesine kokusunu veren bu madde aynı zamanda çim, lavanta, tarçın ve kirazda da bulunuyor.) Hatta bu nedenle tonka fasulyesinin gıda amaçlı satışı ABD’de 1954 yılında yasaklanmış. Ancak bir yandan da ABD şu an dünyadaki en büyük tonka fasulyesi ithalatçısı konumunda.

Tatlıların yanı sıra, içeceklerde ve parfüm ve kozmetik endüstrisinde de kullanılabilen tonka fasulyesi, düşük miktarlarda uzun süre tüketildiğinde de karaciğere zarar veriyor.