Tokat Yemekleri - Tokat'ta Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Tokat Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Tokat’a gidildiğinde aç kalma gibi bir konu söz konusu değildir. Sebze lezzetlerinin yanı sıra et yemeklerinin de geniş yer bulunmuş olduğu tokat mutfağının en ünlü yemekleri ülkenin her yerinde takip edilmektedir.

Tokat'ta Ne Yenir ve Neyi Meşhur?

Tokat hem Karadeniz hem de İç Anadolu kültürünün etkeni altındadır. Aynı anda kurulduğu günden bu yana pek çok merkeze de ev sahipliği yapmıştır. Şehrin mutfak şeklini de bu zenginlikten fazlası ile etkilenmiştir. Tokat mutfağının zenginliğinde faydalı topraklarının etkisi de fazladır. Kuru bakliyatlardan, unlu mamullere ve sebze meyveye kadar her türlü ürünün yetiştirilmekte olduğu Tokat’ın bilinmekte olan en meşhur ürünü olan Tokat yaprağı yaygın ve farklı şekillerde kullanılır.

Tokat mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

1-) Tokat Kebabı

2-) Zile Pekmezi

3-) Niksar Cevizi ve Cevizli Çöreği

4-) Çökelekli Tokat gözlemesi

5-) Tokat Keşkeği

6-) Tokat Batı

7-) Tokat Kuşburnu

8-) Tokat Bağ Yaprağı

Tokat Kebabı

Tokat Kebabı, sebze ve meyvesi bol Tokat'ta hayvan bakıcılığının da gelişmesi ile kuzu etinin sebzeler ile kaynaşma durumu sonrası sonucu yapılan bir kebaptır. Tokat kebabı Tokat'a gelmekte olan ve yemeden gitmeyenlerin tekrar gelmiş olduğunda yeniden yemek istediği kebaptır. Bir yazar " 40 odalı evin var ama bir Tokat Kebabı yememişsin " demiş olarak Tokat Kebabı yemeyenleri eleştirir.

Zile Pekmezi

Zile çemeni, ev yapımı biber salçasına dövülmüş ceviz, çemen tohum, sarımsak, kuru nane, zeytinyağı ve tuz ekilerek yapılan, genellikle ekmeğe sürülerek tüketilmekte olan iştah açıcı bir yiyecektir. Kahvaltılarda ekmeğe sürerek yenebileceği gibi sos biçiminde de tüketilebilir.

Niksar Cevizi ve Cevizli Çöreği

Niksar cevizi ülke genelliğinde ün yapmış ve yüksek vitamin içermektedir. Niksar cevizinden yapılmış olan özel Tokat çörekleri, Tokat ve ilçelerinde özel biçimde yapılır. Genellikle çay ile yenmektedir. Niksar'ın cevizli çörekleri o kadar ünlü konumdadır ki, Orhan Pamuk "Kar" romanında da bu cevizler ve çöreklerinden bahseder.

Çökelekli Tokat gözlemesi

Odun kömüründe yanmakta olan saç üstünde yapılır. Arasına Tokat çökeleği konan gözlemeler o fazlasıyla güzeldir ki festivallerde özel günlerde halka bunlardan yapılmış olarak ikram edilir. Bu gözleme diğer gözlemelere oranla daha güzel ve lezzetli olarak tanımlanır.

Tokat Keşkeği

Tokat'ta keşkek yemek güzel durumdadır. Her yöreye göre değişik tarifleri bulunan Keşkek, Tokatta bütün dana etinin hafif ateş ile bulgur ile kaynatılarak daha sonra fırına verilme durumu ile olur. Pazar ilçesinde akşam hazırlanmakta olan keşkek fırına verilir ve sabah fırından alınmak ile ikram edilir ve birlikte yenir. Tokat'a gelen misafirlere keşkek ikramı yaygın durumdadır.

Tokat Batı

Bu yemek Tokat'ın yöresel bir yemektir. Günümüzde İç Anadolu'da yaşayan kadınlar 5 çayı toplantıları için sık biçimde hazırlarlar. Bat, bulgurun ıslatmakla ile tokat baklası ile salça ile bol su ile yoğrulur ve tokat sarma yaprağına sarılarak yapılır. Pazar ilçesinde "Bat mı yedin de güzelleştin?" esprisi yaygın durumdadır.

Tokat Kuşburnu

Kuşburnu bol c vitamini içermektedir. Kaynatılarak sonrasında sıkılıp şırasının salça gibi kaynatılması bunun da kahvaltılarda ekmek üstüne sürülmesi ile yenir. Ülkemizde bunun genel olarak çayı içilir. Tokat'ta ve pek çok evde ekmek üstüne sürülerek kahvaltılarda yenilir. Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller güzellik sorununu soranlara "Kuşburnu çayı içtiğini" söylenmiştir.

Tokat Bağ Yaprağı

Tokat ili, Erbaa İlçesinin Meşhur has salamura Bağ Yaprağıdır. Nisan sonu, Mayıs başında ilk çıkmakta olan yapraklar ile asmaların ucunda haziranda çıkmış olan son sürgün yapraklarından imal edilmektedir. 1.Kalite ürün, Türk Gıda Kodeksine uygun durumdadır. Serin ve Kuru yerde Raf Ömrü Üretim tarihinden itibaren 2 senedir.

Erbaa yöresinin üzüm yaprağı Türk mutfak bahsinde geniş bir yer kaplar.

Tokat yaprağı diye de meşhur konumdadır. Yaprağının ince oluşu ve tencerede fazlaca pişmesi ve lezzetidir onu meşhur eder. Farklı şehirlerde yetişen üzüm yapraklarının da büyük şehirlerde Tokat Yaprağı diye satıldığı gözlemlenir. Ayrıca yörede ( Erbaa ) yetişen üzümlerin lezzeti de bambaşka durumdadır. Çeşitli türleri olmakla beraber, en yaygın olanı KAZOVA türü üzümlerdir. Bu üzümlerin şeker oranı hayli yüksek durumdadır.