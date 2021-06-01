Tokat mutfağından bat tarifi: Bat nasıl yapılır?

Bat yemeği, bulgur ve mercimekler hazırlanır. Yanında asma yaprakları veya ekmek ile servis edilir. Bol ekşili bir tadı olan bu yemeği çok seveceksiniz. Denemek isterseniz, tarifini sizin için derledik.

MALZEMELER:

200 gram üzüm yaprağı

2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 fincan ince bulgur

2 adet domates

2 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

5-6 dilim ekmek

Yarım demet yeşil soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

2 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı çekilmiş ceviz

1 çorba kaşığı kuru reyhan

1 tatlı kaşığı pul biber

Tuz

NASIL YAPILIR?

Mercimeği güzelce yıkayıp süzün. Daha sonra tencereye alın ve üzerine 4-5 parmak geçecek kadar su ekleyin. Bir taşım kaynatıp köpüğünü alın. Kısık ateşte mercimekler yumuşayana kadar haşlayın. Ardından tencereye bulgur ekleyin ve karıştırıp soğumaya bırakın.

Biberlerin sap kısmını ve tohumlarını temizleyin ve ince ince doğrayın. Domates ve soğanı küp şeklinde doğrayın. Maydanoz, yeşil soğan ve dereotunu da ince ince kıyın. Mercimek soğuyunca üzerine tüm malzemeleri ekleyip karıştırın. Üzerine de ceviz içi serpin. Yemeğinizi haşlanmış asma yaprağı ve ekmek eşliğinde servis edebilirsiniz.