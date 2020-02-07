MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Tarifleri Haberleri Çorba Tarifleri Haberleri Tırşik çorbası tarifi
GeriÇorba Tarifleri Tırşik çorbası tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Çorba Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 07.02.2020 - 12:05,Son Güncelleme:/

Tırşik çorbası tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tırşik çorbası tarifi

Tam anlamıyla bir şifa deposu olan tırşik çorbası, özellikle Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine has bir lezzet olduğu için "Andırın Doktoru" olarak da bilinir. Kışın sıkça tüketilen tırşik çorbasının yapımı biraz zahmetli. Fakat ekşimsi tadı ve damağınızda bırakacağı lezzet çok hoşunuza gidecek. Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 demet tırşik otu
  • 1 su bardağı yarma
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 1 adet yumurta
  • Yarım su bardağı un
  • Gerektiği kadar su

Tırşik çorbası tarifi nasıl yapılır?

1 gece önceden yarmayı ıslatın.

Tırşik otunu güzelce yıkayıp ince ince kıyın.

Önceden ıslattığınız yarmayı ve tırşik otunu bol su ekleyerek tencerede kaynatın.

Yarma piştikten sonra tırşik otunun acısını alması için üzerine un serpin.

Yaklaşık 30 dakika sonra unu, bir kaşık yardımıyla alın.

Çorbanıza su ekleyip kaynatın. Terbiyeli yoğurt için yumurta, un ve yoğurdu çırpın.

Kaynayan çorbaya azar azar ekleyin ve 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Üzerine zeytinyağı gezdirip servis edin.

Afiyet olsun...

Buğday Aşı Çorbası | Mucize Lezzetler
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi