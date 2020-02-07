Tırşik çorbası tarifi
Tam anlamıyla bir şifa deposu olan tırşik çorbası, özellikle Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine has bir lezzet olduğu için "Andırın Doktoru" olarak da bilinir. Kışın sıkça tüketilen tırşik çorbasının yapımı biraz zahmetli. Fakat ekşimsi tadı ve damağınızda bırakacağı lezzet çok hoşunuza gidecek. Şimdiden afiyet olsun...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
- 1 demet tırşik otu
- 1 su bardağı yarma
- 2 su bardağı yoğurt
- 1 adet yumurta
- Yarım su bardağı un
- Gerektiği kadar su
Tırşik çorbası tarifi nasıl yapılır?
1 gece önceden yarmayı ıslatın.
Tırşik otunu güzelce yıkayıp ince ince kıyın.
Önceden ıslattığınız yarmayı ve tırşik otunu bol su ekleyerek tencerede kaynatın.
Yarma piştikten sonra tırşik otunun acısını alması için üzerine un serpin.
Yaklaşık 30 dakika sonra unu, bir kaşık yardımıyla alın.
Çorbanıza su ekleyip kaynatın. Terbiyeli yoğurt için yumurta, un ve yoğurdu çırpın.
Kaynayan çorbaya azar azar ekleyin ve 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.
Üzerine zeytinyağı gezdirip servis edin.
Afiyet olsun...