Tıpkı bir aşçı gibi yumurta nasıl kırılır? Yumurta en iyi nasıl çırpılır? Yumurta saklama koşulları…

Düz bir zemin tercih edin



Yumurta kırmak, bakıldığında basit bir işlem gibi görünebilir, ancak beklemediğiniz anda sorun yaratabilir. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için ilk olarak yumurtaları kırdığınız kasenin veya tavanın yakınınızda olduğundan emin olun.

Ardından yumurtayı kırmak için düz bir yüzeye hafif ama kontrollü bir şekilde vurun. Pek çok insan, yumurtaları kaselerin kenarlarında kırıyor olabilir. Ancak düz yüzey yöntemiyle, yumurta sarısını parçalama veya yumurta kabuğunun kaseye düşme olasılığı çok daha düşüktür. Daha sonra, yumurtayı kasenin üzerinde tutarak, zarı kırana kadar baş parmaklarınızı hafifçe çatlağa bastırın ve yavaşça ayırın. İşte oldu!



Yumurtanın içine biraz kabuk karıştığında ne yapılabilir?

Stres yapmayın! Bu durumda, ilk olarak daha büyük bir yumurta kabuğu parçası alıp, kepçe olarak kullanabilirsiniz. Bunun işe yaramasını sağlayan şey, kabuğun viskoz beyazının bir aletten daha keskin olmasıdır. Ancak, yumurta kabukları bakteri içerebilir ve bu riski almak istemiyorsanız diğer bir alternatifi deneyebilirsiniz.

İkincisi, parmağınızı ıslatıp, kabuğu çıkarmak için kullanabilirsiniz. Elleriniz temiz olduğu sürece, bu aslında daha güvenli bir yöntemdir.

Yumurta çırpma

Yumurtayı çırparken sadece sarısı ve beyazını karıştırmayız, aynı zamanda içinde hava da katarız. Bu nedenle yumurtaları çırparken hafif ve kabarık olmalarını istiyorsanız, iyice çırpmalısınız. Basit bir omlet tarifi için bile bu işlem, yiyeceğin kalitesinde büyük bir fark yaratabilir.

Tazeliğin korunması ve kontrol edilmesi

Yumurtaların tazeliğinin korunması için mutlaka buzdolabında muhafaza edilmesi gerekir.

Yumurtalarınızın taze olup olmadığını kontrol etmek için ise; bir adet yumurtayı kullanmadan hemen önce bir kase suya koyun. En altta kalırsa, tazedir! Yüzeye doğru çıkma eğilimindeyse daha eski, ama yine de iyidir. Eğer tamamen yüzeydeyse, kullanmak için bir kez daha düşünün!