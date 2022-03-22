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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 22.03.2022 - 13:28 | Son Güncelleme:

Tikvenik tarifi ve malzemeleri: Gelinim Mutfakta tikvenik tatlısı nasıl yapılır?

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Tikvenik tarifi ve malzemeleri: Gelinim Mutfakta tikvenik tatlısı nasıl yapılır?

Balkan mutfağına ait yöresel bir hamur işi olan tiknevik tatlısı balkabağı ile yapılan en lezzetli tariflerdendir. Balkabağı böreği olarak da bilinen tikvenik tatlısı hazır yufka ya da el açması börek hamuruyla da hazırlanabiliyor. Peki, tikvenik tatlısı nasıl yapılır? İşte tikvenik tarifi ve malzemeleri...

TİKVENİK TARİFİ MALZEMELERİ

  • 6 adet yufka
  • 500-600 gram bal kabağı
  • 1 çay bardağı şeker (daha tatlı seviyorsanız şeker miktarını artırabilirsiniz)
  • 2 çay bardağı doğranmış ceviz içi
  • 3 yemek kaşığı tarçın

Yufkaları yağlamak için;

  • Yarım su bardağından biraz fazla tereyağı

Üzerine serpmek için;

  • Pudra şekeri

TİKVENİK TATLISI NASIL YAPILIR?

Öncelikle iç harcı için bal kabağını incecik rendeleyin. İçine şekeri, ceviz içlerini ve tarçını ekleyip iyice karıştırın.

Yufkaları ikiye kesip erittiğiniz tereyağını ile yağlayın. İç harcından koyup rulo şeklinde sarın.

Hazırladığınız ruloları tepsiye yuvarlak şekilde dolayın. Üzerini de yapladıktan sonra önceden ısıtılmış fırında 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından aldığınız böreğin üstünü hafifçe su ile ıslatın ve üzerini bir bezle örterek dinlendirin.

Üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

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