TikTok kahvesi nasıl yapılır? Dalgona kahvesi yapımı ve hazırlanışı

TikTok kahvesi olarak ünlenen Dolgano kahvesi görüntüsü kadar tadı ile de ilgi çekiyor. Kore kahvesi diye de bilinen bu bol köpüklü soğuk kahve, özellikle yaz ayları için güzel bir alternatif. TikTok adlı sosyal medya uygulaması ile meşhur olan Dalgona kahvesinin malzemeleri ve yapılış aşamalarını sizler için bir araya getirdik. İşte, 'TikTok kahvesi nasıl yapılır?' sorusunun yanıtı...

MALZEMELER

2 yemek kaşığı granül kahve

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı sıcak su

1 su bardağı soğuk süt

NASIL YAPILIR?

Kahve ve şekeri bir kasede karıştırın.

Üzerine suyu ilave edin.

Tel bir çırpıcıyla ya da mikserle kahvenizin rengi açılana ve kıvamı krema gibi olana dek 15 dakika kadar ara vermeden çırpın.

Bardağa 2-3 küp buz koyun.

Buzun üzerine sütü ekleyin.

En üste de çırptığınız kahveyi ilave edin.