Tik Tok’un yeni yemek trendi: Baked feta cheese nedir, nasıl yapılır?
Yeni neslin popüler sosyal medya uygulaması TikTok son zamanlarda sadece müzik, dans, eğlence değil; yemek tarifleriyle de adından söz ettiriyor. TikTok’la adını duyuran tariflerden biri de baked feta cheese oldu. Baked feta cheese, feta peyniri, domates ve makarnadan oluşan muhteşem bir karışım. Peki,baked feta cheese nasıl yapılır?
TikTok uygulaması makarna severleri cezbedecek yeni tarifi baked feta cheese ile gündemde. Söylentiye göre, yemek bloggerı Jenni Hayrinen ellerinden çıkan bu tarif Finlandiya'da beyaz peynir kıtlığına yol açtı.
Baked feta cheese için malzemeler
Bu tarif için ihtiyacınız olan malzemeler çeri domates, zeytinyağı, tuz ve karabiber, bir blok beyaz peynir ve makarna.Ancak sarımsak, taze otlar ve limon kabuğu rendesi eklemek, lezzeti bir üst seviyeye çıkarmanızı sağlayacaktır.
1-15 adet paket çeri domates
1 adet feta veya keçi peyniri (eriyen bir peynir tercih edin.)
1-2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz- Karabiber
1 paket makarna
2 dal Taze Fesleğen
Yapılışı:
1. Seçtiğiniz bir fırın kabına önce yağlı kağıdı ardından domatesleri ve ortasına peyniri bütün yerleştirin. Zeytinyağını ve baharatlarını ekleyip önceden ısıtılmış 200clik fırında yarım saat pişirin.
2. Makarnanızıayrı tencerede pişirin
3.Pişen peynir ve domatesleri çatal yardımı ile ezip bir araya getirin. Pişirdiğiniz makarnayı ekleyin, iyice karıştırıp servis edin.